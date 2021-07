Heb je talent, kom dan Bij de Band

Er lopen veel talenten rond in onze omgeving, jongeren die jaren gestudeerd hebben om een instrument te bespelen. Het instrument heb je redelijk onder de knie en nu ben je toe aan een volgende stap. En wat is er nu leuker dan jouw muzikaliteit en creativiteit verder te ontwikkelen met een groep leeftijdsgenoten?

Zeist - Maar hoe pak je dit aan? Hoe vind ik gelijkgestemden en waar heb ik de ruimte om samen uit mijn dak te gaan? Dit moment is waar in de praktijk de meeste jongeren hun instrument aan de wilgen hangen.

Eeuwig zonde, vinden Arthur van Hemert en Marcel Pera. “In deze fase gaat zoveel talent verloren”. Daarom starten zij na de zomervakantie met bandcoaching voor middelbare scholieren, ‘Bij de Band’. Ze gaan talent samenbrengen en begeleiden.

De meeste facetten van het spelen in een band zullen langskomen, het samen spelen, het oefenen, maar denk ook aan hulp bij het schrijven of verfijnen van eigen werk. Presentatie en de technische facetten die bij performen en opnemen nodig zijn komen tevens aan bod. Uiteindelijk, of misschien wel heel snel, kunnen ook kant en klare demo’s worden opgenomen. Hiermee kun je je als band meteen presenteren en onderscheiden.

“Wij zijn geen muziekschool. Het is de bedoeling om jongeren, op het middelbaar onderwijs, te begeleiden die al een instrument kunnen bespelen. Wij helpen jongeren om in contact te komen met medemuzikanten en een band te vormen.”

Beide heren kunnen ondersteunen vanuit hun eigen expertise. Arthur is een door de wol geverfde muzikant, met een brede ervaring als zanger/toetsenist in verschillende bands. Daarnaast is hij een actief singer/songwriter met studio-ervaring. Marcel is oorspronkelijk begonnen als drummer in het ruigere circuit. Later heeft hij de overstap gemaakt naar de techniek achter de muziek. Nu is hij gediplomeerd sound engineer & producer.

Beiden delen zij de passie voor muziek in de breedste zin van het woord.

Op basis van laagdrempelige audities op 9 en 16 september, zal de de eerste band gevormd worden. Iedereen is van harte welkom om daar te laten zien wat hij of zij in zijn of haar mars heeft. ‘’Na de zomervakantie zullen wij van start gaan in een van de leegstaande panden van Altrecht in Den Dolder.’’ Hier hebben ook diverse andere culturele instellingen hun onderdak gevonden. Voor meer informatie en inschrijven voor de audities: www.bijdeband.nl of mail naar: bijdeband@gmail.com