De twijfel slaat letterlijk toe

“Ja, wij zien ze wel staan, maar eigenlijk ook niet meer. We zijn zo aan ze gewend dat ze niet meer opvallen,” zeggen Nancy en Manon. De twee hartsvriendinnen fietsen elke dag langs het kunstwerk van Michel Kuipers dat de naam ‘De liefde en de opkomende twijfel’ draagt. Af en toe spreken ze er wel eens met een clubje af om samen verder naar huis of school te fietsen.

door Adriënne Nijssen

Zeist - Dat het kunstwerk zo heet maakt de dames wel een beetje aan het giechelen. “Ik ken dat wel,” zeg Manon openhartig. “Dat gevoel van twijfel dan. Ik vind hem bijvoorbeeld heel leuk en zou wel graag wat willen, hij ook. Maar het gaat niet echt helemaal goed. Het kan wel dagen duren voor hij mij een berichtje stuurt. Ik ben meestal degene die het doet en dan laat hij soms nog niets horen en dan ga ik twijfelen.”

Nancy staat er een beetje verloren bij. “Maar hoe kun je nou zien dat deze vogels aan hun liefde twijfelen?’’ vraagt ze. “Is dat omdat ze ver van elkaar af staan? En wat voor vogels zijn het eigenlijk?”

Die laatste vraag is simpel te beantwoorden. Het zijn twee torenvalken die elk drie meter hoog zijn. Ze zijn gemaakt van keramiek en de twijfel heeft de kunstenaar weergegeven door op elk van de ruw gevormde torenvalken een mooie gestileerde tekening van een torenvalk te projecteren. De grote torenvalken hebben een onregelmatige ondergrond dat het ideaalbeeld van de vogels vervormt. Als kijker zou je kunnen twijfelen aan wat je ziet.

Dat vinden Nancy en Manon wel vergezocht. Net zoals ze het lastig te begrijpen vinden als ze horen dat opkomende twijfel het zesde stadium van de liefde is. “Jeetje, voor mij is liefde gewoon liefde,” zegt Manon.

Toch vinden ze het allebei wel leuk om iets meer over het kunstwerk te weten. “We zullen nooit meer zeggen dat we bij de vogels afspreken, maar bij de torenvalken,” zeggen ze.

Michel Kuipers werkt in Eindhoven. Kunstwerken van hem staan over de hele wereld, onder andere in Nederland, Engeland, Italië en Canada. Ruimte en de verbinding met die omgeving spelen daarin een belangrijke rol.

Al ruim veertig jaar werkt Michel Kuipers met zijn handen en met klei. Hij is bij uitstek specialist in keramiek. Hij heeft in zijn rijke loopbaan als kunstenaar, vormgever, docent en vakkundig keramist zijn werk steeds verder ontwikkeld.

‘De liefde en de opkomende twijfel’ is te zien in de opening van de bosschages langs het bospad Verlengde Slotlaan.