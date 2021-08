Kunstroute 2021 gaat door: vierde lustrum

De Kunstroute Zeist 2021 gaat door en wel voor de twintigste keer: het vierde lustrum.

Zeist - Data zijn 9 en 10 oktober in Zeist en Austerlitz en 16 en 17 oktober in Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide. Ben je kunstenaar, doe dan mee en schrijf je uiterlijk vrijdag 3 september in op www.kunstroutezeist.nl. Er is dit jaar ook de ‘Kunsttuin’: iedere kunstenaar kan optioneel een werk laten fotograferen dat groot en weersbestendig wordt afgedrukt en buiten geëxposeerd. Op de foto een deel van een digitaal werk van Frank Wijsmuller.