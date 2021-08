Even wennen op kruising

Het wordt even wennen op de kruising Utrechtseweg, Kromme-Rijnlaan en De Dreef.

Zeist - Deze kruising is in het weekend van 30 juli tot 2 augustus volledig aangepast om de aanleg van de fietstunnel onder de Utrechtseweg de komende maanden mogelijk te maken. Deze fietstunnel is noodzakelijk omdat de Utrechtseweg de groei van het verwachte verkeer niet meer aan. Het aantal files via deze verkeersader dreigt toe te nemen. Om Zeist bereikbaar te houden wordt de Utrechtseweg anders ingericht. In samenwerking met de provincie Utrecht wordt de Utrechtseweg verbreed naar twee rijstroken vanuit Zeist in de richting van De Bilt. (Foto: Mel Boas)