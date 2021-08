Help Zeist met zoemen

Zondagmiddag 22 augustus presenteert de werkgroep Zeist Zoemt Duurzaam een bijenwandeling in Natuurpark De Brink. Als het weer meezit kun je daar dan een aantal wilde bijen zien. Wie meer wil weten over wilde bijen en hoe ze leven kan terecht bij de werkgroep Zeist Zoemt Duurzaam.

Zeist - Op hun website vind je veel informatie over hoe belangrijk bijen zijn voor ons. Bijen verzamelen stuifmeel en nectar en daarmee zorgen ze ervoor dat bloemen bevrucht worden. Zonder deze bestuiving komt niet alleen de natuur, maar ook de productie van ons voedsel in gevaar. De bijen zijn regelmatig in het nieuws omdat ze het moeilijk hebben door voedseltekort, het gebruik van pesticiden en de versnippering van hun leefgebied. Maar gelukkig kun je in je eigen tuin of op je balkon al heel veel doen om het leven van de bijen te vergemakkelijken. Plant bloemen in je tuin of hang bloembakken aan je balkon met bijvriendelijke planten zoals salvia’s, lavendel, klokjesbloemen, kattenkruid en koeienoog. Zie: www.zeistzoemtduurzaam.nl.