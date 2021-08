green make over start in zeist

Woon jij in Zeist, ben jij blij met jouw huis maar kun je nog wel wat hulp gebruiken om je huis energiezuiniger te maken zodat jij extra geld kan besparen op je stroom-, warmte en waterverbruik? En je er tegelijkertijd qua woonplezier op vooruit gaat? Dan kun je je huis en jezelf nu aanmelden zodat jij misschien straks in het landelijke woon- en lifestyle tv-programma ‘Green Make Over’ (SBS6) een duurzame ‘green make over’ gaan krijgen.

van de redactie

Zeist - De redactie van het programma heeft Zeist uitgekozen als groene gemeente om de allereerste aflevering van het nieuwe seizoen op te nemen. Er wordt een huis met bijbehorende bewoners gezocht om daar een duurzame woonwens in vervulling te laten gaan om thuis meer energie te besparen, lekkerder en ‘groener’ te wonen en alvast de eerste stappen te zetten om de woning aardgasvrij te maken.

Huis duurzamer

Dit seizoen worden vooral mensen gezocht die graag willen leren hoe ze zelf hun eigen huis duurzamer kunnen maken door - voor de camera - een aantal Green Make Over opdrachten uit te voeren. Afhankelijk van het resultaat maken zij dan ook nog eens kans om hun grote ‘groene’ droomwens in vervulling te zien gaan. Bijvoorbeeld die zonnepanelen of die groene tuin.

De opnames vinden eind september / begin oktober plaats en de uitzending vanuit Zeist zal drie keer worden uitgezonden op SBS6 in januari 2022.

In aanloop naar de uitzending is er op 13 oktober ‘s avonds een online liveshow in Zeist gepland. Deze wordt gepresenteerd door Gwen Jansen, programmamaker van Green Make Over samen met wethouder Wouter Catsburg.

Aardgasvrij

Het thema luidt: Op weg naar Aardgasvrij. De liveshow wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit Het Energiecentrum van Mijn Groene Huis aan de Slotlaan. Hiervoor kan iedereen in Zeist zich opgeven die zelf niet op tv wil, maar wel graag wil profiteren van een gratis cadeaubon van 75 euro om thuis energie te besparen, en hiermee de eerste stappen te zetten naar aardgasvrij. Ook worden dan de eerste beelden getoond van de aflevering. Aanmelden daarvoor kan via: www.greenmakeover.nl/online-live-shows.

Aanmelden

Wil jij die Green Make Over in Zeist winnen? Meld je dan uiterlijk 15 augustus aan via www.greenmakeover.nl en laat weten uit hoeveel leden je huishouden bestaat en waarom jij/jouw huis (en tuin/balkon) wel een green make over zouden kunnen gebruiken. Hoe duidelijker je hulpvraag en duurzame droomwens, hoe groter de kans dat je uitgekozen wordt.

Er zijn geen kosten aan verbonden voor de bewoners van de huizen die worden uitgekozen en in overleg komt het plan van aanpak tot stand.

Wel wordt de bewoners gevraagd om zelf ook mee te klussen. Je hoeft hiervoor niet handig te zijn.