Luisteraars weer welkom in Vertelcafé

Het Wereldwijd Vertelcafé Zeist verzorgt zes keer per jaar een avondvullend programma in het Torenlaan Theater. Op een avond in het Vertelcafé treden zo’n vijf à zes vertellers op. Tussendoor is er een muzikaal intermezzo.

door Ellis Plokker

Zeist - Ronald van Gemeren is voorzitter van de Werkgroep Zeist Vertelt. Hij organiseert zo’n zes keer per jaar, samen met andere leden van de werkgroep, het Wereldwijd Vertelcafé Zeist in het Torenlaan Theater. De verhalen die er worden verteld zijn heel verschillend: sprookjes, surrealistische of waargebeurde verhalen. Soms er een thema, zoals vakantie. Van Gemeren: “We gaan ervan uit dat de verhalen niet langer dan een kwartier duren, om de concentratie van de luisteraars niet teveel op de proef te stellen. Het is altijd heel leuk om te doen en het wordt gewaardeerd door de luisteraars.”

De vertellers uit Zeist en omgeving oefenen het vertellen van hun verhaal thuis en tijdens bijeenkomsten van de Zeister Vertelkring. Een Vertelkring is een bijeenkomst waar mensen elkaar verhalen vertellen. Van Gemeren: “Ze geven elkaar opbouwende kritiek. Bijvoorbeeld dat het verhaal compacter moet, of dat het non-verbale gedrag van de verteller niet past bij het verhaal. Als je alleen thuis op je zolderkamertje vertelt, dan krijg je geen feedback.” Op de avonden in het Vertelcafé is de uitvoering.

Van Gemeren heeft een passie voor het vertellen van verhalen. Hij liep al heel lang rond met het idee iets met verhalen vertellen te gaan doen, totdat hij zo’n zes jaar geleden samen met Esther Kornalijnslijper de Vertelkring Zeist oprichtte en het eerste Vertelcafé in Zeist organiseerde. Later bedacht Van Gemeren deels zelf een verhaal over een schaatstocht naar aanleiding van een bezoek aan het Teylers museum in Haarlem. Er waren winterlandschappen te zien, een donker schilderij met twee schaatsers met een slee trok zijn aandacht. Hij vroeg zich af wat er gebeurde en bedacht een verhaal over een roofoverval op een herberg. Hij vertelt het verhaal tijdens het interview, het is prachtig en meeslepend.

Van Gemeren: “We streven ernaar dat bezoekers zich welkom voelen bij het Vertelcafé. Daarom vragen we hen zich eerst kort voor te stellen aan hun buren links en rechts. Verhalen verbinden mensen, en maken soms iets los bij de bezoekers. Dat willen ze graag delen.” Op dit moment zijn de meeste leden van de Vertelkring Zeist 50-plussers. Jongeren zijn meer dan welkom om hun verhaal te komen vertellen. De afgelopen maanden hebben vertellers hun verhalen opgenomen en uitgezonden via Slotstand TV. Nu kan het café hopelijk weer doorgaan, maar nog wel met een beperkt aantal bezoekers. Het eerstvolgende Vertelcafé is op vrijdag 10 september. De toegang is gratis, aan het einde van de avond wordt er een vrijblijvende collecte gehouden. Reserveren is noodzakelijk:

www.cultuurzeist.nl