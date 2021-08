Rijdend Labra-torium

Enjoy Claining Up is zondag 22 augustus aanwezig op de KNVB campus aan de Woudenbergseweg 56 - 58 in Zeist tijdens de Utrechtse Fietsvierdaagse.

Zeist - Het thema is dan Duurzaamheid en Klimaat. Op deze dag komt het rijdende Labra-torium naar de start- en finishlocatie. Aan boord zijn de labradors Joy en Bas, die zijn getraind om op zwerfafval te jagen. Kom gratis langs bij het Labra-torium. Daar zie je Joy en Bas in actie en je kunt met Joy op de foto. Ontvang bij de start een vuilniszak, zodat je onderweg je eigen afval maar ook zwerfafval kunt meenemen. Dit kun je bij de finish weer inleveren bij het Labra-torium. (Foto: Lya Reuzenaar)