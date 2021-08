bridgen in de tuin

De bridgedrive was met anderhalve meter afstand tussen de tafels, de nodige handgel en nog wat andere maatregelen volledig coronaproof.

Bridgeclub Hestia is weer van start gegaan met een buitendrive in de tuin van Bij Johannes aan de Montaubanstraat. Na bijna anderhalf jaar konden de leden weer samen bridgen.

Zeist - Met anderhalve meter afstand tussen de tafels, de nodige handgel en nog wat andere maatregelen was de drive volledig coronaproof. Dertig paren lieten zien dat zij het bridgen nog niet verleerd waren.

Winnaar werd het paar Kitty van Oudheusden / Hans Fock. Zij mochten het eerst een prijs kiezen van de prijzentafel gevuld met cadeautjes uit de winkel van Bij Johannes.

De eerste ontmoeting na lange tijd smaakt naar meer. BC Hestia onderzoekt momenteel hoe zij zo snel mogelijk en binnen de geldende coronamaatregelen weer bridgemogelijkheden kan bieden aan al haar leden.

Voor nieuwe leden is zeker ook nog ruimte. Belangstellenden voor het lidmaatschap of voor een vrijblijvende kennismaking kunnen een mailtje sturen naar hestiazeist@gmail.com.