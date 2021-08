Zeer bijzondere man wint toernooi

Bijzonder creatief, muzikaal en sportief is hij. Bijzonder zwijgzaam en anders dan anders is hij ook. Immanuel van IJzerlooij (35) had woensdag 28 juli een audio- en video-opname in het Concertgebouw in Amsterdam en zondag 1 augustus werd hij kampioen tijdens het Bosch en Duin Open 2021, heren enkelspel categorie E. Hij wist na vijf wedstrijden knap te winnen van zijn opponent op een bosrijk en licht zonnig tennispark in Bosch en Duin.

door David Verwer

Bosch en Duin - Immanuel van IJzerlooij stond in een van de finales van het regionale tennistoernooi Bosch en Duin Open 2021. Voor het eerst in zijn leven wint hij een tennistoernooi, terwijl hij nooit les had en zichzelf deze sport leerde. Veel van zijn techniek is ook anders dan gangbaar in de wereld van tennis. Deze man met autisme en mutisme, is nu drie jaar lid bij Tennisvereniging Bosch en Duin en de leden en bestuur dragen hem een warm hart toe.

Op sportief en muzikaal vlak had hij een topweek en deze overwinning kan gezien worden als een teken van een inclusieve omgeving en lidmaatschap bij een ‘gewone’ tennisclub. Zo kwam inclusiviteit tot stand van iemand met grote beperkingen.

Zijn muzikaliteit uit hij drie tot vier keer per maand door middel van optredens bij zorgcentra voor ouderen en hospices. Op dat podium speelt hij zowel cello als piano. Ook heeft hij eerder op de cello-biënnale gestaan en had hij een masterclass bij Yo Yo Ma. In 2008 won hij op het Nationaal Celloconcours de tweede prijs, de publieksprijs en de prijs voor de beste vertolking van de opdrachtcompositie. Hij heeft een eigen YouTube kanaal onder zijn artiesten naam: Immanuel van Yzerlooy.

Alles wat deze bijzondere man doet in zijn leven legt hij vast op film voor zichzelf. Bij alle activiteiten die hij heeft gaan zijn camera’s en statief mee op pad. Denk hierbij aan paardrijden, wandelen, muziekoptredens of tennis.

De speelstijl van de Zeistenaar is defensief te noemen. Bij wedstrijden worden de rally’s vaak lang en bij vlagen heel spectaculair. Hij trekt vanaf het eerste moment een muur op waar anderen op dit niveau maar lastig doorheen breken. Bijna elke bal heeft hij terug en zo put hij de tegenstander langzaam uit om tijdens dit toernooi meestal ruim te winnen van zijn tegenstanders.

Uitzondering was de bloedstollende partij tegen zijn opponent uit Nieuwkoop, die op papier de sterkste was. Het was zo’n partij waar vandaag bijna gisteren was geworden en waar hij heel langzaam en precies de tegenstander uitputte en op de knieën kreeg. Totdat de winst een feit was.

