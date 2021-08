Zoeken naar schilderijen in de natuur

Kunst werd Marga Damman niet met de paplepel ingegeven, natuur daarentegen wel. “Ja, dat was er bij ons thuis wel, veel aandacht voor de natuur. Wij waren heel veel buiten, wij woonden buiten. Soms wandelden we ook en we schaatsen veel. Dat laatste verklaart waarschijnlijk mijn fascinatie voor ijs.”

door Adriënne Nijssen

Den Dolder - Marga is opgeleid als kunstzinnig therapeut. “Ik heb een tijd als zodanig gewerkt, maar daarna een paar stappen terug gezet. Daarvoor werkte ik de hulpverlening. Nu werk ik gedeeltelijk in de zorg en ik heb mijn eigen atelier. Ik werk met verstandelijk gehandicapten en ook in de psychiatrie. Ik denk dat ik, doordat ik kunstzinnig therapeut ben, goed met verstandelijke beperkten om kan gaan. Door die opleiding heb ik geleerd anders naar mensen te kijken. Deze combinatie is fantastisch voor mij.”

Marga maakt vooral natuurfoto’s. “Ik val op door mijn lichtobjecten, maar als kunstenaar voel ik me meer een natuurfotograaf. Ik maak foto’s, maar eigenlijk zoek ik schilderijen op in de natuur. Ik fotografeer details, die verhef ik als het ware tot kunst. Wat maakt nu dat iets abstracts je toch bekend voor kan komen? Dat heeft me altijd geboeid. Is het de vorm, is het de kleur? Mooi dat je dat in de natuur ook tegenkomt, dat spanningsveld boeit mij. Ik ga net zo lang door met foto’s maken tot de foto precies is zoals ik het ook zou schilderen. Vaak maak ik dan nog een paar foto’s, maar dan weet ik dat ik al over het punt heen ben. Het detail wordt als het ware een nieuwe wereld. Ik geef mijn werk daarom geen titels. Iedereen mag er zelf in zien wat hij of zij er in wil zien en eventueel zelf een titel geven.”

Afgelopen winter fotografeerde Marga veel kruiend ijs. “Ik hou dan het weer in de gaten zodat ik weet waar en wanneer ik ergens moet zijn. En ik had het goed ingeschat, ik moest er voor naar Stavoren. Ik heb er prachtige foto’s gemaakt.”

Marga is ook bekend van haar lichtobjecten. “Tja, dat is een uit de hand gelopen aardigheidje,” lacht ze. “De eerste maakte ik als sinterklaassurprise. Het was een bolletje. Mensen die het zagen vonden het leuk en wilden ook zo’n lamp. Het maken ervan dwingt mij tot een bepaalde stilte. De objecten zijn gemaakt van papier op glas. Dat papier is heel dun, dus ik moet voorzichtig zijn. Ik schilder als het ware met papier. Ik weet van tevoren niet hoe het eruit gaat zien. Het wordt laag voor laag opgebouwd. Vaak hoor ik van mensen die een lichtobject gekocht hebben dat ze elke keer als ze het licht aan doen weer blij zijn. ik kan dus mensen iets geven en dat vind ik heel mooi.”

Foto’s en lichtobjecten van Marga zijn nu te zien tijdens de expositie ‘Zomerkunst’. Elke zondag geopend tot en met 30 augustus. Tussen 11.00 en 17.00 uur kun je genieten van kunst. De entree is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid. Navigatieadres is Vijverberg, Den Dolder. Als Marga niet in de expositieruimte is, dan is ze in haar atelier te vinden. Op www.margadamman.nl is werk van Marga te zien.