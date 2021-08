Nieuwe ambachtscentra bij Kringloop

Kringloop Zeist is meer dan een winkel waar je een mooi boek, vintage elpee of handig kastje kunt vinden. Het draait er niet alleen om goederen, het is een bedrijf met maatschappelijke doelen. Nieuw zijn de ambachtscentra waar textiel of hout worden verwerkt. Kringloop Zeist vernieuwt niet alleen spullen, maar ook zichzelf.

door Ellis Plokker

Zeist - In de Kringloopwinkel aan de Johannes Postlaan in Zeist is het gezellig druk, ook al is het zomervakantie. Bedrijfsleider Joke ter Haar vertelt dat behalve inwoners uit Zeist en omgeving, ook veel vakantiegangers hier komen snuffelen en schatzoeken, vooral als het regent. In de winkel vinden ze meubels, tassen, koffiemokken, speelgoed, lampen en nog veel meer. In de gangen bij de kantoren staan dozen met kleding voor de winter opgeslagen. Joke: ‘’Het opslaan van de spullen is een soort Rummikub. We schuiven dingen heen en weer, want de ruimte is beperkt.”

Kringloop Zeist heeft drie doelen of speerpunten: duurzaamheid, het bestrijden van armoede en het zorgen voor werkgelegenheid. Duurzaamheid is het bekendste doel, zo’n 93 procent van de goederen die worden binnengebracht, worden verkocht, hergebruikt of gerecycled. De Kringloopwinkel Zeist bespaart daarmee een enorme hoeveelheid CO2 per jaar. Artikelen die binnenkomen en kapot zijn, worden gerepareerd als dat kan. Joke: “We knappen meubels op door ze bijvoorbeeld een likje verf te geven. Wat niet verkocht of hergebruikt kan worden, wordt uit elkaar gehaald en verdeeld in herbruikbare materialen zoals ijzer of plastic.”

Nieuwe familie

De vrijwilligers bij de Kringloopwinkel komen uit alle lagen van de maatschappij. Er zijn vrijwilligers die een dagdeel per week in de winkel werken. Daarnaast werken er mensen die werkervaring opdoen, bijvoorbeeld via een re-integratietraject. Joke: “Voor iedereen vinden we een werkplek die bij hem of haar past, en iedereen wordt geaccepteerd zoals hij of zij is. Dat werkt. Mensen die hier een tijd gewerkt hebben, hebben vaak het gevoel dat ze er een familie bij hebben gekregen.” Sommige mensen komen na het traject in vaste dienst bij Kringloop Zeist, anderen vinden vast werk of gaan een opleiding volgen.

Kringloop Zeist bestaat inmiddels meer dan 38 jaar. In 1982 begonnen twee dames uit Zeist in een klein lokaaltje met het scheiden van glas. Vervolgens begonnen vrijwilligers met het innemen en verkopen van tweedehandsspullen. Inmiddels is de Kringloop Zeist een stichting met drie winkels, een bestuur en een kwaliteitskeurmerk. Joke: “We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.” Behalve de winkel in Zeist zijn er ook winkels in Driebergen en Doorn. Er zijn zo’n 25 vaste medewerkers, daarnaast werken bij de Kringloop ongeveer 350 vrijwilligers, die kortere of langere tijd blijven. Per dag zijn er zo’n 60 mensen aanwezig. Joke geeft leiding aan de vaste medewerkers en zorgt dat alles in de winkel goed loopt.

Textielwerkplaats

Nieuw bij Kringloop Zeist zijn de circulaire ambachtscentra. In het pand aan de Johannes Postlaan is een houtwerkplaats, waar meubels worden opgeknapt. In Vollenhove is een textielwerkplaats geopend, waar bewoners uit Vollenhove gordijnen kunnen maken voor hun flat van oude gordijnen. Op die manier hebben ze meer wooncomfort, want het klinkt niet meer zo hol in huis. Bovendien besparen de bewoners op verwarmingskosten. Joke: “Het is bijzonder om te zien hoe blij mensen daar mee zijn. Als je weinig geld hebt, is die besparing belangrijk.”

Wat betreft armoedebestrijding werkt Kringloop samen met andere organisaties zoals Humanitas en ‘Samen oplopen’. “We geven spullen weg als mensen dat nodig hebben, altijd via een organisatie. Als we een vraag krijgen of we een moeder met een kind kunnen helpen die in een leeg huis komt, zoeken we wat meubels voor diegene uit. In dat geval doen we er ook nog wat speelgoed en knuffels bij. We proberen zoveel mogelijk te helpen en we proberen er voor iedereen te zijn.” In Zeist zijn nog andere Kringloopwinkels, zoals De Markt en ‘Het goede doel’. Dat is juist goed, volgens Joke: “We zijn concurrenten maar ook collega’s, de verschillende kringloopwinkels versterken elkaar. We willen weg van het weggooien.”

kringloopzeist.nl