Op initiatief van de toeristische ondernemers en de gemeente is begin augustus de eerste editie van Zomer in Zeist van start gegaan. Met zomerse tips voor leuke activiteiten, horeca en overnachtingsmogelijkheden worden bewoners en bezoekers van Zeist geïnspireerd om in augustus en september zelf hun vakantie samen te stellen.

van de redactie

Zeist - Met een feestelijke fotomoment bij Hotel Theater Figi gaven de ondernemers, de gemeente, Centrum Zeist en RBT Heuvelrug & Vallei het officiële startsein.

Om de gastvrijheidssector in de gemeente Zeist een extra steuntje in de rug te geven om zo snel en duurzaam mogelijk te herstellen na corona, heeft de gemeenteraad eenmalig een bedrag van 150.000 euro ter beschikking gesteld vanuit de helft van de teruggevorderde toeristenbelasting uit 2021. De campagne Zomer in Zeist is onderdeel van een groter coronaherstelplan recreatie en toerisme vanuit de gemeente Zeist.

Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei coördineert de plannen. Laura Nieuwenhuis, marketing coördinator bij het RBT: “Tot eind september doen we extra marketing voor Zeister ondernemers onder de vlag van Zomer in Zeist, als start van meerdere slim op elkaar afgestemde campagnes. Hiermee willen we toerisme en recreatie in Zeist het komende jaar ondersteunen om zo snel en duurzaam mogelijk te herstellen na Corona, dit plan gaat daarbij helpen’’.

Tijdens Zomer in Zeist worden zowel online als offline, mensen naar de speciale campagne pagina geleid. Via deze weg hebben ondernemers uit Zeist de kans om hun bedrijf extra onder de aandacht te brengen bij (potentiële) bezoekers. In samenwerking met Centrum Zeist worden er bij een twintigtal locaties strandstoelen en beachflags geplaatst; voor het ultieme zomerse gevoel. Daarnaast worden, via de distributieservice van het RBT, folders en posters verspreid met informatie voor bezoekers en bewoners, die ook bij Stadslab Zeist opgehaald kunnen worden.

Voor ondernemers is een speciale online toolkit beschikbaar, die door alle ondernemers uit Zeist gebruikt kan worden.

Voor een echt vakantiegevoel hoef je dus niet ver te reizen, dat vind je ook dichtbij huis. Ontdek deze zomer het beste van Zeist en stel met alle zonnige tips op de website je eigen vakantie samen. Van de leukste terrassen tot de mooiste wandelroutes en van activiteiten voor kinderen tot een heerlijk nachtje weg. Laat je inspireren en bekijk alle tips.

Meer info is te vinden op www.zomerinzeist.info

Met een economische bijdrage van 6,5 procent ten opzichte van 4,4 procent landelijk, is de gastvrijheidssector een van de grootste sectoren in de provincie Utrecht. Recreatie en toerisme zijn daarnaast een belangrijke aanjager voor onder meer retail, cultuur en erfgoed.