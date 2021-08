Loop over Natuurpad De Biltse Duinen

We gaan dit keer wandelen over het Natuurpad De Biltse Duinen. Dit pad ligt tussen Bilthoven, Bosch en Duin, een camping en een golfbaan. Het gebied bestaat uit een mooi verscholen bos met heerlijke heuvelige bospaadjes, prachtige natuur en een mooie zandverstuiving.

door Hetty Heijne

BILTHOVEN - In De Biltse Duinen is een route van 1,5 kilometer uitgezet door Het Utrechts Landschap. Best weinig kilometers en daarom combineren we hem met een gezellige picknick. Je kunt een routebeschrijving en kaartje met informatie downloaden op www.utrechtslandschap.nl of www.ivndebilt.nl.

De auto wordt gevuld met een picknickmand en een voetbal - en natuurlijk de kinderen en de hond - waarna we onderweg gaan. We parkeren de auto aan het eind van de Bosuillaan. Het is even zoeken naar het beginpunt van de route; je moet namelijk eerst het fietspad aan de rechterkant op, hetgeen ter plaatse niet aangegeven staat. Als we op het fietspad staan, lezen we dat dit een deel is van een oude spoordijk, want hier liep tussen 1901 en 1987 een spoorlijn tussen Station De Bilt (nu station Bilthoven) en Zeist. Na ongeveer 50 meter nemen we het eerste pad links omlaag en zien meteen de rood gemarkeerde route van Het Utrechts Landschap staan (de route bestaat uit negen paaltjes). Er staat op dit stuk een bankje dat is geplaatst door de stichting ‘Mens en zijn Natuur’ en is gemaakt van de houtsoort van de acacia.

Ondanks dat we zo dicht bij de bebouwde kom zijn, lijkt het alsof we ons ver in het bos bevinden. We horen de merel, zanglijster, de heggenmus en het roodborstje en zien grove dennen, eiken en berken. We komen al snel uit bij de zandverstuiving en staan meteen op een fort. Dit is een verhoging die ontstaan is doordat het stuivende zand aan de rand van de zandverstuivingen wordt vastgelegd tussen de bomen. We wandelen een stuk door het mulle zand - de kinderen rennen, maar wij houden het op wandelen want het is best zwaar lopen - en gaan het bos weer in. Zo komen we uit bij paaltje nummer 5: een imposante grove den die te herkennen is aan een grillige vorm en de roodkoperen kleur van de schors op de hogere stamgedeelten. Dit bospad komt verderop uit op een prachtige beukenlaan. Links van de beukenlaan ligt een stuk bos met greppels die nog dateren uit de tijd dat de grondwaterstand hoog was en overtollig water moest worden afgevoerd. We gaan rechtsaf en komen uiteindelijk weer bij de zandverstuiving uit, waar we een plekje zoeken in de schaduw, het picknickkleed uitvouwen en de mand uitpakken. De kinderen spelen in het zand met de bal, klimmen in een klimboom en wij genieten van de omgeving en het zonnetje. Ondanks de korte route is het een mooie wandeling die met het hele gezin te doen is. De route is goed te combineren met bijvoorbeeld een picknick of uit te breiden met een wandeling door het Panbos. Vanwege het mulle zand en bospaden met boomwortels is een rolstoel niet aan te raden. Honden mogen los.