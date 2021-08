Vilt is veelzijdiger dan je denkt

Twaalf landelijk gerenommeerde viltkunstenaars exposeren binnenkort samen met de expositie ‘Kunst gevilt”. Drie van hen zijn Linda de Beer, Anneke Spijker en Karen Bruinsma. Samen vormen zij ook nog eens het viltcollectief LAK. “Alledrie hebben we een heel andere stijl van werken, maar dat maakt het collectief juist krachtig,” zeggen ze.

door Adriënne Nijssen

Den Dolder - Linda is altijd bezig met textiel in verschillende vormen. “Het is wat mij maakt,” zegt ze. “Ik hou van klein werk, dat vaak samen een groter geheel vormt. Ik combineer graag vilt, borduren en verschillende andere materialen met elkaar. Ik wil iets maken dat uitnodigt om nog eens extra naar mijn werk te willen kijken. En dat het je raakt of inspireert. Ik ben blij dat we weer iets kunnen doen. Dat het lang niet kon heeft me geblokkeerd in mijn werk.”

Anneke is haar hele leven bezig geweest met divers handwerk en handvaardigheidtechnieken. In 2006 kwam ze in aanraking met vilten. “Deze techniek heeft me meteen gegrepen, omdat het zo veelzijdig is. De mogelijkheden zijn oneindig, zowel twee- maar ook driedimensionaal. Het grootste deel van de tijd ben ik bezig met het maken van proefjes, het ontdekken van technieken en het maken van kleurcombinaties. De bomen in mijn omgeving zijn mijn inspiratie. Schimmels, mosjes, oneffenheden en vergroeiingen zijn interessant om in mijn vilt te verwerken.’’

Karen gaat in haar werk juist graag uit van een thema, omdat het haar richting geeft. “Dat kan zich uiten in een verhalend beeld, maar ook in gebruik van kleur en vorm. Ik vind het prettig om een verhaal over mijn vilt te kunnen vertellen.”

In deze expositie staat de blik op de wereld van vandaag centraal: de manier waarop je de wereld inkijkt en verandert door alles wat je in je leven ervaart. Linda, Anneke en Karen exposeren ieder met eigen werk, maar ook met een gezamenlijk project. “Vorig jaar zouden wij meedoen aan het textielfestival in Leiden. Het thema was Windstreken. Helaas ging het niet door, maar nu gaan we ons plan wel ten uitvoer brengen,” vertelt Linda. ‘’Wij zijn geïnspireerd door het gedicht Sisterhood van Karin van Aken.’’

“We maken een tafel beplakt met landkaarten en wij hebben ieder drie hoofddeksels gevilt en geborduurd die om die tafel heen komen. De tafel en de hoofddeksels symboliseren de hele wereld. Iedereen kan samen zijn. Rond de tafel kun je samen eten, maar ook praten, verdriet delen, lachen. Samen stil zijn, compassie hebben met elkaar,” vertelt Karen.

Vilten is laagdrempelig, toegankelijk voor zowel kinderen als volwassenen. En het is heel divers. “Iedereen doet het op zijn eigen manier. Kleding, knoopjes, wandkleden, vazen, kussens, lampen en dat is allemaal te zien op de tentoonstelling,” vertelt Anneke.

De expositie ‘Kunst gevilt’ is geopend op 24, 25 en 26 september. U ben elk van deze dagen welkom van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid. Navigatieadres is Vijverhof 15, Den Dolder.