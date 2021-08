Groengroep Vollenhove gaat van start

De wijk Vollenhove verandert. Bewoners zetten zich samen met professionals in voor een leefbare en gezellige wijk. Een van de nieuwe initiatieven is het beplanten van een schoolplein. Eerder knapten scholieren van het Openbaar VMBO/ Mavo Zeist (OVMZ) het plein op met vrolijke muurschilderingen. Nu is het tijd voor meer groen.

door Ellis Plokker

Zeist - Afgelopen zaterdag kwam de ‘Groengroep Vollenhove’ voor het eerst bij elkaar op het oude plein aan de Laan van Vollenhove, naast de Weggeefwinkel. Onder leiding van Charlotte Verhoeve van De Moestuin Juf begonnen bewoners met inventariseren wat ze graag aan beplanting zouden willen op het plein, en wat daarvoor nodig is. Onder het genot van een kop koffie of thee maakten zo’n tien buurtbewoners kennis met elkaar en gaven ze aan wat ze zouden willen kunnen doen om hun plannen te realiseren. De een werkt onregelmatig en kan niet iedere week meedoen, de ander doet vrijwilligerswerk en is bereid om planten water te geven als dat nodig is.

Sommige bewoners, zoals Abida, gaven aan dat ze ervaring hebben met het verzorgen van bloemen en planten, zowel met fruitbomen als met groenten en kruiden. Zij wil graag bloemen en fruitbomen zoals vijgen kruiden in de tuin. Anderen, zoals Babs, gaven aan dat ze juist geen ‘groene vingers’ hebben, maar wel reuze benieuwd zijn naar wat er gaat groeien en wat ze kan bijdragen. Een derde heeft ook geen groene vingers, maar is wel handig, en ook dat komt goed uit. Charlotte: “Het gaat er om dat het samen in de tuin werken leuk en gezellig is en dat het uiteindelijk mooi wordt.” Buurtbewoner Rianne geeft aan dat ze graag een composthoop wil, Charlotte vindt dat een uitstekend idee.

Moestuinjuf Charlotte wil beginnen met opruimen en een beplantingsplan maken Er is een ruimte waar het gereedschap kan worden opgeslagen, maar die moet eerst worden leeggemaakt en schoongemaakt. Het is de bedoeling dat er een kraantje of pomp komt met water, zodat de bewoners de perken in de toekomst gemakkelijk water kunnen geven. Voor de vrolijk beschilderde muur is een bak gemaakt van gebroken stoeptegels, daarin komen planten. Er is nog een vak onder de bomen en er is een zandbak. Ook die laatste moet eerst wordt schoongemaakt voordat er planten in kunnen.

Charlotte wil zichzelf overbodig maken, ze wil de bewoners zo begeleiden dat ze uiteindelijk zelf de tuin kunnen onderhouden. Ze bespreekt ook met de bewoners dat er een grote kans is op vandalisme. Een van de buurtbewoners geeft aan dat het een goed idee is om kinderen uit de buurt bij de tuin te betrekken. De groep spreekt af dat kinderen uit de buurt altijd mogen komen helpen. Dat geldt natuurlijk ook voor volwassenen uit de wijk. Buurtbewoner Griet: “Ik hoop dat we met elkaar er iets moois van maken.”

www.meanderomnium.nl