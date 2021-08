Ontdek je talent bij KunstenHuis

In Zeist en Bilthoven kun je terecht bij het KunstenHuis voor informatie en advies over de cursussen van komend seizoen.

Wie wil schilderen of boetseren, een muziekinstrument leren bespelen of meespelen in een theater- of musicalvoorstelling kan op woensdag 1 en zaterdag 4 september van 14.00 tot 17.00 uur bij het KunstenHuis terecht voor informatie en advies. Op deze dagen zijn er op de leslocaties in Zeist en de Bilt ook gratis workshops en open lessen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Een uitgelezen kans voor wie op zoek is naar een creatieve uitdaging of een leuke artistieke activiteit.

Zeist - Bij KunstenHuis Muziekschool kun je kennis maken met diverse muziekinstrumenten en cursussen en geven de muziekdocenten informatie over de verschillende instrumenten, lesvormen en mogelijkheden. Vanzelfsprekend ga je de instrumenten ook zelf uitproberen. Voor kinderen van 1 tot 4 jaar is er op beide dagen een gratis proefles Muziekplezier, in de ochtend van 9.00 tot 10.00 uur. Voor liefhebbers van Oude muziek is er een open les op zaterdagmiddag 4 september op De Klinker in Zeist.

Tijdens een persoonlijke ‘cursusdate’ met een professional van Theaterschool Masquerade van het KunstenHuis kijk je samen welke theater- of musicalcursus het meest geschikt is. Het cursusaanbod is voor iedereen: van kleutermusical tot theatersport voor volwassenen en alles daartussenin. Een cursusdate duurt ongeveer 20 minuten.

Jonge creatievelingen van 5 tot 12 jaar zijn op woensdag 1 september van harte welkom om mee te doen aan gratis kinderworkshops onder leiding van de kunstdocenten van het KunstenHuis. Ze maken op speelse wijze kennis met 2D en 3D technieken. Op zaterdag 4 september kun je op leslocaties terecht voor informatie over alle cursussen Beeldende Kunst, van tekenen tot boetseren en van schilderen tot grafiek. Ook kun je meedoen met een workshop Chinese en Japanse schildertechnieken.

De danslessen van KunstenHuis Dansschool EDC starten op maandag 30 augustus in Zeist, De Bilt en Driebergen. Vanaf dat moment kan iedereen die graag wil dansen maar nog niet weet welke dansstijl het beste past, gratis proeflessen volgen en advies opvragen.

Daarnaast bieden alle disciplines het KunstenHuis in de hele maand september ruime mogelijkheden om vrijblijvend een proefles te volgen in een les naar keuze bij alle disciplines. Op de website kan eenvoudig een proeflesformulier worden ingevuld. Er wordt dan automatisch door medewerkers van de organisatie contact opgenomen om de les in te roosteren. Alle workshops en proeflessen zijn gratis, wel wordt gevraagd om van tevoren via de website aan te melden: www.kunstenhuis.nl/ of bel 030 - 6958393.