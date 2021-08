Kunstwerk Jits Bakker op rotonde

Op de rotonde Laan van Beek en Royen, 2e Hogeweg en de Arnhemsebovenweg staat een imposant kunstwerk in brons. Het beeld is viereneenhalve meter hoog en er is heel wat te zien. Peter vindt het dan ook jammer dat het beeld juist op die plek staat.

door Adriënne Nijssen

Zeist - “Rotondekunst krijgt nooit de aandacht die het verdient,” vindt Peter. “Enerzijds is het een leuk idee, maar ik kan bijna nooit vertellen wat ik van zo’n beeld moet vinden. Ik kan het maar van één kant tegelijk zien, het is zelden eens rustig genoeg om het kunstwerk goed te bekijken. Ik vind dat de maker geen recht wordt gedaan. En dat heb ik niet alleen met dit beeld hoor, dat heb ik met alle kunst die op rotondes geplaatst wordt.”

De maker is in dit geval Willem Frederik Bakker, die door iedereen Jits genoemd werd. De titel van het kunstwerk is ‘Piramide d’amour’ en Jits Bakker heeft diverse thema’s van liefde en het thema moeder-kind verwerkt in dit kunstwerk. Drie eerder vervaardigde beelden met de namen ‘Aan de borst’, ‘Innigheid’ en ‘Lignimf’ zijn opnieuw in brons gegoten en in het kunstwerk verwerkt. Volgens sommige bronnen stelt ‘Piramide d’amour’ de levenscyclus voor.

Jits Bakker, geboren in 1937 en overleden in 2014 was een bekend Nederlands beeldend kunstenaar in heel veel disciplines, maar beeldhouwen in brons en marmer was zijn grote passie. Opdrachten in binnen- en buitenland hebben ervoor gezorgd dat hij internationaal faam verwierf met zijn kunst. Expressieve beweging en uitbundigheid zijn kenmerkend voor zijn werk, maar hij maakte ook ‘stille en intieme’ beelden. De mens vormde zijn belangrijkste onderwerp. Andere inspiratiebronnen waren onder meer de klassieke mythologie, muziek, dans en sport.

“Nu ik dit allemaal hoor, wil ik wel een keer wat beter gaan kijken naar dit kunstwerk,” zegt Peter. “Misschien moet ik er eens rustig de tijd voor nemen en echt op de rotonde gaan staan en dit beeld van alle kanten bekijken. De moeite waard en ik denk dat ik het kunstwerk wel mooi zal vinden nu ik er wat meer van weet.”

Jits Bakker werd benoemd tot ereburger van de Finse stad Turku, de Zuid-Portugese stad Loulé en de gemeente Renkum. Diverse wereldleiders en prominenten bezitten werken van hem, waaronder leden van het Britse en Nederlandse koningshuis. In december 2014 ontving hij postuum de ‘Sport and Art Award’ van het IOC, voor het verspreiden van de Olympische waarden en zijn betekenis voor de sport.