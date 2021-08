‘Ik heb veel plannen voor mijn werk’

Sinds kort is Marian van Giezen (60) de nieuwe coördinator van Het Lindenhuis in Zeist. Marian volgt hiermee Ton Verweij op, die naar inloophuis Centrum is vertrokken. Zij werkt twintig uur per week. Het Lindenhuis is een van de inloophuizen van Kerk en Samenleving in Zeist.

Maarten Bos

Zeist - Marian was hiervoor predikant in een protestantse kerk in Utrecht. Zij woont in Houten, maar ze heeft ook vele jaren in Zeist gewoond en was destijds al betrokken bij het inloophuis Vollenhove. Veel van het werk wat zij nu gaat doen heeft ze al eerder gedaan en ook in haar functie als predikant.

Voedselbank

Marian: “Denk bijvoorbeeld aan het werven van vrijwilligers, gastheren en -vrouwen. Als predikant vond ik dat al een leuk onderdeel van mijn werk en nu wordt het een nog belangrijker deel van wat ik ga doen. Ik ga ook dingen doen die voor mij nieuw zijn zoals intakes voor de Voedselbank.

De coördinatoren van de inloophuizen zijn ook beoordeelaars bij de Voedselbank. Toen ik nog in Zeist woonde was ik daar ook al bij betrokken”.



“Ik heb veel plannen voor mijn nieuwe werk. Ik wil wat doen aan het interieur van Het Lindenhuis en aan de buitenomgeving. Aan het huis grenst een grasveldje dat ik samen met de buurt wil gaan omtoveren in een buurttuin, misschien ook met moestuin en picknicktafel.

De betrokkenheid van de buurt bij het inloophuis vind ik erg belangrijk. Ook wil ik de naailessen weer starten, gaan we weer samen eten op dinsdag en komt er op donderdag misschien een lunch. Verder is er op woensdagmiddag de huiswerkbegeleiding voor vooral basisschoolkinderen.’’

‘’In Het Lindenhuis vindt ook taalles plaats en ik wil veel gaan doen via het netwerk Gewoon Samen. Jongeren helpen daarbij mensen die dat nodig hebben met klusjes. We werken vanuit Het Lindenhuis verder samen met de Stichting Leerkansen. Die stichting biedt kinderen van 4 tot 18 jaar financiële ondersteuning voor hun onderwijs. Bovendien ga ik meedoen met het project ‘Iedereen telt mee!”. Daarbij maken we contact met Zeistenaren die kampen met eenzaamheid of sociaal isolement. Leuk is wel dat ik door mijn eerdere werk in Zeist als pastor en vrijwilliger veel Zeistenaren al ken.’’

Marian benadrukt nog dat het haar vooral gaat om de activiteiten in het inloophuis zelf en dat een bericht in de krant niet teveel aandacht moet besteden aan haarzelf.

Eerst katholiek

Maar vermeldenswaard is toch dat Marian theologie studeerde in Utrecht, eerst katholiek was (ze was toen pastor) en van 2007 tot 2009 omscholing volgde tot predikant. Tot slot zegt Marian: “Mijn werk staat en valt met de aanwezigheid van vrijwilligers. Ik roep de mensen, vooral ook buurtbewoners, op zich te melden bij Het Lindenhuis via lindenhuis@kerkensamenleving.nl. Ik zoek bijvoorbeeld nog gastvrouwen en -heren”.