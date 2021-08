Cultureel festival Struinen in de Tuinen is dit jaar op zondag 5 september. Er zijn die middag in Zeist in totaal 84 optredens in 28 tuinen te zien en te horen. Er zijn onder andere concerten met klassieke of moderne muziek en er is een buikdanseres. Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken.

door Ellis Plokker

Zeist - In deze zomereditie zijn de festivals Struinen in de Tuinen en Gluren bij de Buren samengevoegd. Alle optredens zijn buiten. In iedere tuin is een beperkt aantal zitplaatsen, als die allemaal bezet zijn, is het vol. Zo kan iedereen anderhalve meter afstand houden. Paulien van der Klij nam drie jaar geleden het initiatief om het festival in Zeist te organiseren. Ze vertelt dat ze is begonnen met Gluren bij de Buren, in de winter. Dat werd met enthousiasme ontvangen. Zowel Gluren bij de Buren als Struinen in de Tuinen konden eerder dit jaar niet doorgaan wegens corona.

De gastheren en gastvrouwen krijgen een stapel folders, die ze in hun eigen buurt en in hun eigen netwerk kunnen ronddelen. Paulien: “Zo wordt het festival ook een verbindende factor in de buurt, want mensen vinden het leuk om eens bij elkaar in de tuin te kijken en andere buren te leren kennen.” Sommige optredens vinden bij particulieren plaats, andere optredens zijn in buurttuinen zoals het Griftbosje op de hoek van de Griffensteijnselaan en de Ridderschapslaan. De Big Band van de muziekschool treedt op in De Wijngaard bij Hoog beek en Rooyen.

Paulien: “Het leuke is, dat ook jong talent uit de Kunstbende meedoet. In Kerckebosch treedt gitarist en zangeres Nadien op, singer-songwriter Lars uit Austerlitz brengt zijn repertoire ten gehore aan de Woudenbergse weg’’. Paulien zingt zelf in de band ‘Volume Down with Double Treble’, die pop, funk en soul brengt. Voor kinderen treedt Klaaske Komp op met Aap’s droomshow op bij kinderboerderij De Brink. In de tuin van het Beauforthuis is het duo Punamos te zien, zij brengen een mix van flamenco, jazz en wereldmuziek. Alle voorstellingen zijn gratis en aanmelden is niet nodig. Wel staat in elke tuin een spaarpot voor een vrijwillige bijdrage.

Bezoekers kunnen een route plannen via de website. Paulien: “Op die manier is er in Zeist de mogelijkheid om een looproute te maken. Je kunt zoeken in de buurt, of op genre. Als je een optreden inplant, heb je daarna een kwartier de tijd om naar een volgend optreden te lopen.” Klik op ‘programma’ en klik vervolgens links het filter ‘Zeist’ aan en eventueel een filter als ‘dans’ of ‘muziek’. Zo zien bezoekers wat er in de buurt te zien is en op welke tijdstippen. Paulien: “De optredens zijn tussen 12.00 en 17.00 uur, maar niet allemaal op dezelfde tijd.” Stichting de Bühne organiseert het festival behalve in Zeist in meer dan dertig andere steden. Paulien: “Ik vind het een mooi maatschappelijk initiatief en vind het leuk om mensen te verbinden.”

struinenindetuinen.nl