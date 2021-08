Koopjes voor goed doel

Sinds januari bevindt Kringloopwinkel Het Goede Doel zich aan de Dijnselburgerlaan nummer 6, naast de Gamma, tegenover de brandweerkazerne. Op die nieuwe locatie ligt ook een buitenterrein en op dat terrein houdt Het Goede Doel zaterdag 4 september een koopjesmarkt.

Zeist - Voor alle buiten opgestelde artikelen geldt dan één prijs: 1 euro. Een echte euromarkt dus. De winkel zelf is ook open, maar daar gelden de normale prijzen. De markt is open van 09.30 tot 16.00 uur. Het Goede Doel is ooit ontstaan uit een markt die jaarlijks vanuit een kerk in Zeist werd gehouden aan de Verlengde Slotlaan. (Foto: Maarten Bos)