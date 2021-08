Internationaal Lied Festival in oktober

Het Internationaal Lied Festival Zeist is niet meer weg te denken uit het muzikale landschap. Na het succes van de online festivaldag dit voorjaar komt het festival van vrijdag 22 tot en met zondag 31 oktober met een live editie.

Zeist - Artistiek leider Robert Holl haalt voor het vijfde jaar de beste zangers en pianisten naar Zeist. Kom luisteren naar wereldsterren als Carolyn Sampson, Joseph Middleton, Benjamin Appl, Graham Johnson, Florian Boesch, Lenneke Ruiten en vele anderen.

Sinds de eerste editie in 2016 is het festival uitgegroeid tot een toonaangevend evenement dat een groot publiek trekt en inmiddels tot de top drie van liedfestivals in Europa wordt gerekend. Het is het enige festival dat volledig gewijd is aan de liedkunst. Genieten van klassieke liederen en het doorgeven van kennis en kunde behoren tot de speerpunten van dit unieke festival.