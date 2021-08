Poly Hymnia brengt ‘De Parelvissers’

Acht maanden heeft muziektheatervereniging Poly Hymnia ‘stilgestaan’. De leden werkten aan de productie ‘De Parelvissers.’ Op 15 maart 2020 hoefden ze alleen nog maar de puntjes op de i te zetten. De regie was bekend, de kleding was bijna af. “We zouden begin mei optreden. De kaartverkoop liep goed op en ineens was het klaar,” zegt Birgit Gantzert, bestuurslid en PR-commissaris van de vereniging.

door Adriënne Nijssen

Zeist - Zoals voor zoveel andere verenigingen werd het zoeken naar alternatieven. “We zochten nieuwe data voor de zomer, voor oktober. Niet zo eenvoudig. Zowel het koor als de solisten als de orkestleden moesten kunnen. Een enorme organisatie, terwijl alles nog steeds onduidelijk was. Uiteindelijk was in 2020 niets meer mogelijk. Maar iedereen is nog steeds fanatiek. We vinden het nog steeds fijn om onze productie aan mensen te laten zien. Het is een stuk dat niet zo vaak door amateurs wordt opgevoerd.”

De leden van Poly Hymnia zingen altijd uit het hoofd. “We brengen een verhaal waarbij de muziek een hoofdrol speelt. En we doen het vooral met zijn allen onder leiding van Michiel van Laarhoven, al tien jaar de muzikaal leider van koor en orkest. We hebben als koor echt een rol. We willen steeds beter worden. We zullen niet in de Scala van Milaan terecht te komen, maar we hebben wel de ambitie om steeds beter te worden. We beginnen altijd met de het opbouwen van de muziek. Dan is er al wel een regisseur, in dit geval Machteld van Bronkhorst, met wie we dit jaar voor het eerst werken. De regisseur legt uit hoe zij het stuk voor zich ziet. Als de muziek ‘zit’, dan moeten we alle teksten uit het hoofd kennen. Al zingend wordt dan de regie ingevlochten. Je kunt pas met de regie beginnen als de zang uit het hoofd gezongen kan worden. Je moet je handen vrij hebben omdat je vaak met rekwisieten bezig bent.”

Tijdens de lockdown hielden de leden van het koor wel contact met elkaar. “Een kaartje, een boodschap. Helaas zat oefenen via Zoom, zoals andere koren wel deden, er niet in. Wij zingen altijd meerstemmig, dat moet je samen oefenen,” vertelt Birgit.

Gelukkig kan er eindelijk weer wat meer. “We hadden half juni al een buitenrepetitie en inmiddels is de eerste officiële repetitie ook een feit. De productie ‘De Parelvissers’ is verschoven naar 2022, maar voor die tijd laten wij ook nog van ons horen,” zegt Birgit. “Dat zal zijn op 12 september tijdens de Open Monumentendagen. De tweede dag is traditioneel de Dag der Kunsten.”

Poly Hymnia treedt die dag op in de Broederkerk, vlak bij Slot Zeist. “We zijn al gaan kijken, een prachtige ruimte. Een goede akoestiek, veel wit en veel licht. We treden die middag twee keer op, om 12.00 uur en om 13.00 uur. We gaan tijdens die optredens zeker een paar koorstukken uit De Parelvissers zingen. We zoeken namelijk nieuwe leden en vooral mannen. Wellicht worden mensen uit het publiek enthousiast. Ze kunnen dan in september starten met repetities en in januari 2022 op het podium in Figi staan,” zegt Birgit.