COC organiseert ontmoetingsavonden

COC Midden-Nederland is gestart met een werkgroep die twaalf ontmoetingsavonden per jaar gaat organiseren voor de LHBTIQ+ gemeenschap in Zeist. Laura van Nieuwenhuijze is voorzitter van COC Midden-Nederland. Zij vertelt waarom de werkgroep zo belangrijk is.

door Ellis Plokker

Zeist - Laura van Nieuwenhuijze is geboren en getogen in Zeist en is nu zo’n anderhalf jaar voorzitter van het COC Midden-Nederland. Ze is al meer dan tien jaar betrokken bij het COC. De nieuwe werkgroep van COC Midden-Nederland organiseert ontmoetings- en filmavonden voor LHBTIQ+ inwoners in Zeist. LHBTIQ+ staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, en anderen die wat betreft hun genderidentiteit anders zijn dan wat in de maatschappij wordt gezien als ‘standaard’. Laura: “Het is een leuk programma. In september is er een filmavond in het Open luchttheater in Zeist samen met Stadslab en in oktober organiseren we een bijeenkomst rond Coming Outdag.”

Laura vertelt dat na de gemeentelijke verkiezingen in 2018 er een regenboog-stembus akkoord is gesloten met lokale politici met betrekking tot de rechten van LHBTIQ+ inwoners van de gemeente. Laura: “Bijna alle politieke partijen hebben getekend. Belangrijke thema’s voor ons zijn veiligheid en ontmoeting. Om te onderzoeken wat er leeft bij de LHBTIQ+ gemeenschap hebben we twee inwonersavonden georganiseerd in 2019. Daaruit bleek dat er binnen de gemeenschap behoefte is aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.” COC Midden-Nederland heeft geen eigen pand in Zeist. LHBTIQ+ inwoners moeten daarvoor nu naar Amersfoort of Utrecht.

Zeist maakt daarmee een inhaalslag op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, zegt Laura. “Diversiteit betekent dat iedereen er mag zijn zoals diegene is, inclusiviteit betekent dat je ook mee mag besluiten.” Het gaat binnen de LHBTIQ+ gemeenschap ook om mensen met een verstandelijke of fysieke handicap. Laura: “Bij het COC songfestival in Nieuwegein nodigen we bijvoorbeeld ook een gebarentolk uit voor doven en slechthorenden.”

Laura vertelt dat bewustwording belangrijk is als het gaat om LHBTIQ+. “Want als LHBTIQ+ ‘er ben je gewoon, maar je hebt ook een rugzakje. Als je als jongere twijfelt over je geaardheid of identiteit, is het belangrijk dat diegene het er met anderen over kan hebben. Anders lijdt je zelfvertrouwen en zelfbeeld daaronder, met soms hele nare gevolgen, zoals suïcide.” Daarom hoopt Laura dat de werkgroep en de gemeente middelbare scholen nog meer actief gaat stimuleren om er aandacht aan te besteden in de les. Voor de toekomst hoopt ze dat ouderraden met het onderwerp aan de slag gaan. Informatie over de bijeenkomsten is te vinden op de sociale media pagina ‘s van ‘Zeist inclusief’ op Facebook en Instagram en op:

cocmiddennederland.nl