Bijzondere deuren gaan weer open

Op 11 en 12 september is het Open Monumentendag. Iedereen is dan welkom op ruim dertig locaties in de gemeente Zeist, die soms maar zelden open zijn voor publiek.

Zeist - Peter de la Mar is projectmanager namens Geheugen van Zeist. Hij is heel tevreden met het programma: “Elk jaar proberen we een gevarieerd aanbod samen te stellen. Monumenten als Slot Zeist of de Oude Kerk vormen daarbij de buitencategorie die liefst elk jaar terugkeert. Daar bovenop zoeken we naar verborgen parels die ook de moeite waard zijn. Denk aan Villa Bene Sita met de geheime onderduikersruimte, het schitterend opgeknapte station Huis ter Heide of begraafplaats Het Stille Hofje in Den Dolder. Ik denk dat veel Zeistenaren hier nog nooit geweest zijn.”

Samenwerking

Extra leuk dit jaar is de samenwerking met CultuurZeist. Vanuit deze stichting worden tijdens het weekend allerlei culturele activiteiten georganiseerd naast de bijdrages van de erfgoedpartners van Geheugen van Zeist. Peter: “Elk monument is op zichzelf natuurlijk al een bezoek waard, maar met het bijbehorende activiteitenprogramma valt er voor jong en oud nog meer te beleven. Van een rondleiding tot een muziekoptreden, van een poëzievoordracht tot een expositie en van een filmvertoning tot een theatervoorstelling. Ontzettend fijn dat zoveel partijen hun krachten hebben gebundeld tijdens het Open Monumentendagweekend.”

Het volledige programma is te vinden op www.openmonumentendag.nl/zeist. Hier is tevens een handig meeneemboekje te downloaden met alle monumentbeschrijvingen, overzichtskaarten en een handige opsomming van de activiteiten. Peter: “Het boekje kan dit jaar ook worden opgehaald bij onder meer de Publiekshal van de gemeente Zeist, Slot Zeist, Figi, De Klinker, Dorpshuis Austerlitz en het Beauforthuis. Maar let op: zeker dit jaar kunnen er op het laatste moment nog wijzigingen in het programma nodig zijn. Check daarom op de dag zelf nogmaals de website. Daarop staat altijd het meest actuele overzicht.”

Open Monumentendag Zeist vindt plaats op zaterdag 11 en zondag 12 september. Alle deelnemende monumenten zijn open van 11.00 tot 16.00 uur (tenzij anders aangegeven). De toegang is overal gratis.

Het actuele en volledige programma is te vinden op www.openmonumentendag.nl/zeist.