‘Mensen zijn uitgeput en ontdaan’

Maandag 23 augustus werd het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide geopend voor de tijdelijke noodopvang van ongeveer driehonderd mensen uit Afghanistan. Zij zijn vanuit hun land geëvacueerd vanwege de zeer onveilige situatie daar.

door Nicole Groenendal

Huis ter Heide - Burgemeester Koos Janssen: “Het is fijn dat we mensen in nood op deze manier kunnen helpen. De mensen zijn zeer vermoeid van alles wat ze meemaken en door het plotselinge vertrek uit hun eigen huis. Hartverwarmend om te zien hoeveel hulp en meeleven er komt vanuit de Zeister samenleving en politiek en organisaties zoals Kringloop Zeist, het Rode Kruis, de Kerken en Vluchtelingenwerk.”

Het ministerie van Defensie verzorgt de logistiek. Het is eigenaar van het Walaardt Sacré Kamp. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzorgt de opvang. Overkoepelend opdrachtgever voor de noodopvang is het ministerie van Justitie & Veiligheid. De GGD screent de gezondheid van de evacués, die momenteel allemaal in quarantaine zijn vanwege de coronamaatregelen. Afgelopen vrijdag is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gestart met gesprekken met de evacués. De medewerkers proberen met behulp van tolken iedereen goed in beeld te krijgen. Ze bekijken wie wie is en welke documenten de mensen hebben.

De burgemeester bracht in de eerste week een bezoek aan de opvanglocatie. Hij kreeg een kleine rondleiding van de locatiemanagers op de locatie. Ook liet hij een welkomstbrief achter voor de evacués. Koos Janssen: “Het is een fijne locatie voor de mensen. Het COA en Defensie hebben de opvang goed georganiseerd. Wat mij opviel was dat er een haast serene rust hing op het terrein. Hier en daar hing wat wasgoed aan de lijn en buiten speelde enkele kinderen. Peter Zwaan van het COA vertelde me dat de mensen uitgeput zijn en heel ontdaan. Van de ene op de andere dag hebben ze huis en haard verlaten. Ze zijn ontheemd, ze zijn hun land, familieleden en bezittingen verloren. Ze hebben niets bij zich. ’s Nachts komen de beelden over de oorlogssituatie. Ze hebben vooral grote zorgen over hun partner of kinderen die nog in Afghanistan zijn. Sommige mensen vroegen bij aankomst eerder om een telefoonoplader dan om een bord eten. Ze willen in contact blijven met hun familieleden en vrienden.”

Koos Janssen heeft veel respect voor de medewerkers van het COA en Defensie. “Het zijn intensieve dagen voor ze, maar ze zijn zeer betrokken met de mensen en bevlogen in hun werk. Ze werken er hard aan om alles in goede banen te leiden en perspectief te krijgen voor de komende periode.”

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol kwam donderdag 26 augustus de locatie met eigen ogen bekijken. Zij is complimenteus over het snelle en goede acteren van het COA, Defensie en gemeente Zeist.

Kringloop Zeist en het Rode Kruis helpen bij het inzamelen en verdelen van noodzakelijke spullen voor de evacués. Als er nieuws is over de noodopvang, deelt de gemeente dat via de website www.zeist.nl.