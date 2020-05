Nieuwe tankautospuiten voor brandweerkorpsen

Regio - De nieuwe tankautospuit voor het brandweerkorps in Den Dolder is vorige week afgeleverd en direct in dienst genomen. Na negentien jaar met de vorige auto uitgerukt en geoefend te hebben werd het tijd voor vervanging. In verband met de coronamaatregelen werd de sleutel op ludieke wijze met een drone overgedragen van projectleider Mark Bokhoven aan postcommandant Eric Vos. Die op zijn beurt gaf de sleutel aan Rob Klaassen, een van de chauffeurs van post Den Dolder en hij wenste hen daarbij veel veilige kilometers. De tankautospuit maakt deel uit van een grote serie nieuwe voertuigen in de regio Utrecht. (Foto: Menno Bausch)