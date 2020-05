Jaren '50 huis met nul op de meter

Het jaren '50 huis van Jan van den Bremer uit Zeist is sinds kort energieneutraal. Zo’n vijftien jaar geleden begon Van den Bremer met het isoleren van zijn huis. Het resultaat is een comfortabeler huis met een veel lagere energierekening. Nu wil hij anderen inspireren om hetzelfde te doen.

door Ellis Plokker

Zeist - Jan van den Bremer heeft zijn huis in de wijk Hoge Dennen eerst in tien jaar stap voor stap geïsoleerd. Hij begon met het aanbrengen van HR++ glas. Hij raakte geïnteresseerd in verdere verduurzaming, vroeg zich af wat hij zelf kon doen en ging zich verdiepen in het onderwerp. Vervolgens heeft hij een plan gemaakt, dat heeft hij uitgevoerd en vervolgens het huis van het gas af gehaald. Vorige maand haalde hij zelfs 'Nul-op-de-meter'. Dat betekent dat hij in de zomer een overschot aan energie aan het net afgeeft, die hij in de winter terugneemt van het net. Per saldo verbruikt hij zo over het hele jaar geen energie.

Op het dak van het huis uit 1952 liggen zonnepanelen, buiten staat een warmtepomp en binnen is er een sensor die het CO2-gehalte in het huis meet en de lucht gezond houdt. “Meten is weten,” zegt van den Bremer. Het ventilatiesysteem haalt koude lucht van buiten en verwarmt die met gebruikmaking van restwarmte van de lucht binnen, een zogenaamd warmte-terugwinning-systeem. In de meterkast zit een slimme schakeling die ervoor zorgt dat er niet teveel elektriciteit tegelijk gebruikt wordt. In de zomer is koeling ook mogelijk.

Stappenplan

Van den Bremer vertelt dat hij in het begin van zijn zoektocht naar de technische mogelijkheden om zijn huis te verduurzamen tegenstrijdige adviezen kreeg. “Het is heel belangrijk om goed advies in de winnen en een integraal stappenplan te maken.” Hij vertelt dat alle onderdelen van het plan, zoals isolatie, verwarming en elektriciteit met elkaar te maken hebben. “Het stap voor stap uitvoeren van dat plan is heel leuk, want je ziet steeds resultaat van wat je doet. Van het gas af gaan is een feest.”

Van den Bremer benadrukt dat het verduurzamen van zijn huis hem veel voordelen heeft opgeleverd. Hij heeft een huis waarin het comfortabel wonen is, de energierekening werd veel lager en de verkoopwaarde van het huis is gestegen. Het verduurzamen levert op de lange termijn dus geld op. Maar vooral vond hij het heel leuk om te doen. Daarnaast vindt Van den Bremer het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, ook voor zijn kleinkinderen. Daarom wil hij anderen inspireren om hun huis ook te verduurzamen. Hij doet dat door zijn huis open te stellen tijdens de Duurzame Huizen Route. Bovendien heeft hij met buurtgenoten het project 'Hoge Dennen en Kerckebosch van het gas af' opgericht. Vorig jaar won Van der Bremer de ‘Impact Award Duurzaam Zeist.’