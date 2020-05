Belgische drag queen Bo is geliefd in Zeist

Dima Neyens, beter bekend als Bo Glorious, woont sinds kort in Zeist. Vanuit zijn studentenkamer neemt hij wekelijks drag queen-video’s op. De pas 20-jarige Dima heeft een bijzonder verhaal, dat wordt vastgelegd in de documentaire ‘Lost In Identity’.

door Wisse Overbeek

Zeist - “Vroeger speelde ik al met jurkjes”, vertelt Dima. “Maar op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat de maatschappij het veroordeelt en toen ben ik ermee gestopt.”

Dima is geboren in Rusland en geadopteerd door een Belgische familie. In zijn puberteit is hij 'uit de kast' gekomen en sinds een aantal maanden is hij drag queen. De jongen uit de Belgische stad Leuven heeft het niet altijd makkelijk gehad. Hij ervaarde problemen bij zijn geaardheid en adoptie. Over dat laatste heeft hij nog tot op de dag van vandaag veel vragen. Dit was de aanleiding om een documentaire te maken over zijn bijzondere verhaal.

Niet alleen de makers van deze documentaire helpen Dima, ook in Zeist bieden ze een helpende hand. In zijn laatste video krijgt Dima hulp van kledingzaak House of Fashion. “Toen ik op een zaterdagmiddag in het centrum van Zeist liep en langs House of Fashion kwam, zag ik een mooie pruik in de etalage. De eigenaresse Ester was zo lief om de pruik een weekend uit te lenen.”

Het bijzondere verhaal van Dima wordt verteld door twee studenten Journalistiek van de Hogeschool Utrecht. Femke Goudberg (21) en Wisse Overbeek (24) vormen samen een duo voor hun minor CampusDoc. Op school kwamen zij Dima tegen en zo is het balletje gaan rollen.

“Wij kwamen net terug van een twee weken durende cursus uit New York”, laat Femke weten via een Skype-gesprek. Wisse vult aan: “Het leven van Dima is een mengelmoes van emoties, ervaringen en gedragsveranderingen. Het is moeilijk voor te stellen dat een jongen van twintig deze rollercoster van emoties meemaakt.”

De twee studenten waren zo onder de indruk van het verhaal van Dima dat ze besloten er een documentaire over te maken. In het najaar gaat die in première.

Cinecrowd-pagina van #LostInIdentity

Femke en Wisse zijn een crowdfunding gestart op Cinecrowd. Zij halen namelijk geld op om onder andere samen met Dima naar Rusland te kunnen gaan. Daar willen ze gaan kijken of Dima Russische roots heeft. Dit speelt een belangrijke rol bij de zelfontplooiing van Dima.

Ben je benieuwd geworden?

Neem dan een kijkje op de sociale media of op de Cinecrowd-pagina van #LostInIdentity.