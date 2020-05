Reiservaringen inspiratie voor managementboek

TedX spreker, trainer en enthousiast reisfotograaf Linda Commandeur streek neer in Austerlitz en schreef een kleurrijk boek waarin ze haar inzichten deelt over de manier waarop je écht contact maakt met anderen. Tijdens haar reizen door meer dan 65 landen viel het haar op dat mensen op vakantie veel makkelijker contact maken met onbekenden dan thuis.

door Carol Dohmen

Austerlitz - Ze kreeg steeds meer ideeën hoe dat komt en zocht een manier om dat verhaal met anderen te delen. Het werd een handzaam boek 'Connection Skills' vol theorie, herkenbare vakantie-anekdotes en prachtige foto's, dat afgelopen woensdag verscheen bij managementboek.nl.

Linda Commandeur en partner Mark wonen sinds september vorig jaar in Austerlitz. Vanuit de drukke randstad zochten ze een centraal gelegen nieuwbouwhuis, waar ze net zoveel rust zouden vinden als tijdens hun reizen naar verre, afgelegen oorden. De nieuwe wijk in Austerlitz bleek bij nader inzien wat groter dan ze dachten, maar ze voelden zich meteen op hun gemak in het groene dorp. Kort na de verhuizing begon ze te schrijven aan het verhaal dat al een tijd in haar hoofd zat.

Persoonlijk contact

Commandeur: “Sinds tien jjaar werk ik als communicatietrainer. Al veel langer maak ik reizen naar afgelegen plekken over de hele wereld. Tijdens die reizen ontmoet ik altijd nieuwe mensen met wie ik snel persoonlijk contact krijg. Langzaam begon ik te begrijpen hoe het komt dat je op reis zo gemakkelijk verbinding met anderen maakt. Je verstaat ze vaak niet eens, hun leven verschilt van dat van jou en toch ervaar je die ontmoeting als intenser en echter dan thuis. Toen ik het eenmaal snapte, kon ik het niet langer bij me houden. Het voelde als een boei die je onder water wil drukken: onmogelijk. Hier aan tafel in Austerlitz vond ik de tijd en de rust om het op te schrijven.”

Het boek oogt op het eerste gezicht als een fraai geïllustreerde reisgids. Commandeur: “De meeste management- en zelfhulpboeken zijn zo saai. Ik wilde niet alleen een informatief, maar ook een visueel aantrekkelijk boek maken.”

Commandeur blijkt een verdienstelijk fotograaf, nagenoeg alle foto’s zijn door haar zelf gemaakt. “Het is grappig, de camera helpt en dwingt me om de tijd te nemen oprecht naar mensen te kijken en te luisteren, om ze echte aandacht te schenken.” Dat is meteen de kern van haar verhaal. “Is het niet opmerkelijk dat je de ijscoman op de camping in Italië vaak beter kent dan je collega van de IT-afdeling? Tijdens vakantie ervaar je de tijd anders, je stelt je open voor nieuwe ervaringen en bent nieuwsgierig naar een ander. In mijn boek leg ik aan de hand van deze thema’s uit waarom het maken van verbinding zo belangrijk is én hoe je hier beter in kunt worden. Het is voor een groot deel gedrag dat je kunt leren.”

Eigen regie

Het boek is uitgegeven in eigen beheer, de vormgeving is een samenwerkingsproject met één van haar twee zussen. “Toen ik eenmaal was begonnen, wilde ik de snelheid erin houden. Een uitgever zoeken duurt lang en mijn briljante zus verdiepte zich voor de gelegenheid in vormgeving. Dat leverde een extra fijne verbinding met haar op."

De geplande boekpresentatie kon vanwege de corornacrisis niet doorgaan. In plaats daarvan is Commandeur het bij alle genodigden persoonlijk gaan langs brengen, in een koffertje op de stoep. "Het boek gaat over contact maken en dat is waar we nu allemaal behoefte aan hebben. We zien weinig mensen en zijn al weken aan huis en scherm gekluisterd. Eigenlijk past het perfect in deze tijd. We kunnen voorlopig niet op reis, maar mijn boek neemt je mee op avontuur naar verre bestemmingen. Tegelijkertijd leer je beter met elkaar te verbinden.”

Commandeur werkt voor het internationale bedrijfsleven. Maar 'Connection Skills' zijn ook belangrijk in haar woonplaats Austerlitz. “Het is grappig dat in zo'n gloednieuwe wijk de eerste contacten vaak over een tuinafscheiding gaan. Je wilt allemaal een eigen stek inrichten en daarvoor zoek je verbinding met je buren. En voor je het weet, sta je samen te klussen.

Nu het boek af is heb ik tijd om meer mensen te leren kennen. Ik ben nieuwsgierig wie ik allemaal ga ontmoeten. Wie weet kan het boek daar een rol in spelen.”