Paul Molenaar sctief voor bewoners De Looborch

De Looborch in Zeist is een onderdeel van de Charim groep die verschillende verzorgingstehuizen onder haar hoede heeft. De bewoners van De Looborch worden onderverdeeld in woongroepen en mensen die zelfstandig wonen. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals kerkdiensten, sjoelen en biljarten, geheugentraining, wandelen, zingen en schilderen. Ook wordt er een eigen café gerund.

door Adriënne Nijssen

Zeist - Paul Molenaar is normaliter vrijwilliger bij De Looborch. Vanwege corona ligt het werk even stil. “Ik rolde er als het ware gewoon in door me op een wervingsdag voor vrijwilligers op het gemeentehuis van Zeist op te geven voor de functie die mij het meest aansprak. Dat was het helpen van mensen die aanwezig willen zijn bij een kerkdienst. Vrijwilligers delen liturgieën uit, halen bewoners op van hun appartement en brengen bewoners na afloop weer terug. Daarnaast helpen de vrijwilligers met collecteren en bij het koffie schenken na de dienst.”

Paul doet dit werk nu ruim drie jaar en hij haalt er veel voldoening uit. “Het aantal uren dat ik actief ben voor De Looborch is niet te zeggen. Je kunt het beter uitdrukken in het aantal keren dat ik per jaar op de planning sta. Dat is ongeveer twaalf keer. Daar komt bij dat regelmatig door de organisator van de planning een mail wordt rondgestuurd voor plaatsen die nog openstaan in het rooster omdat bijvoorbeeld andere vrijwilligers met dezelfde taak om persoonlijke reden afzeggen. Per dienst moeten altijd drie vrijwilligers aanwezig zijn. Krijg ik zo’n mail, dan reageer ik zo snel mogelijk. Uiteraard op voorwaarde dat het in mijn agenda past,” zegt hij.

Alle werk heeft meestal wel een minder leuke kant, maar Paul kan die niet ontdekken. “Alles aan het werk is leuk, maar het allerleukste zijn de tevredenheid en het geluk van de bewoners en de tevredenheid die ik zelf voel als ik na de kerkdienst weer naar huis fiets. Ik hoop dan ook snel weer te beginnen.”

Eén keer per jaar wordt een groot feest voor de vrijwilligers georganiseerd. “We krijgen een niet onaanzienlijk jaarlijks kerstpakket en regelmatig worden we verrast met een geschenkje in de brievenbus. Maar dat is natuurlijk niet de reden waarom je vrijwilligerswerk doet. Het is alleen leuk als je het ziet als waardering.”

Paul ziet vrijwilligerswerk zeker niet als vrijblijvend. “Als je eenmaal begonnen bent als vrijwilliger, wordt er ook in de toekomst resultaat, maar vooral verantwoordelijkheid van je verwacht. Als vrijwilliger doe je mooi werk. Je geeft mensen iets. En je leert ervan.

Paul kan nog wel wat collega’s gebruiken. Niet alleen voor de kerkdiensten, ook voor andere activiteiten van De Looborch. Eigenlijk zijn er niet genoeg vrijwilligers. Dus hoe meer mensen zich aanmelden, hoe beter. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich het best melden bij het algemeen telefoonnummer 030 - 6929700. Van daaruit zal ongetwijfeld doorverbonden naar de juiste persoon. En wil je vooraf al iets meer weten, op de site www.delooborch.nl is ook veel te lezen.