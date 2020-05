Weer spelen vanuit de kar

De SpeelMeeKar van Meander Omnium stond woensdag weer op locatie in Zeist-Kerckebosch. Dat was voor het eerst sinds maanden omdat de aanhanger (want dat is het) een tijdje geen dienst deed in verband met de coronacrisis. Maar nu de kinderen weer naar school gaan is ook de kar weer in bedrijf, voorlopig iedere woensdagmiddag vanaf half vier aan de Graaf Adolflaan. In elk geval tot juli kunnen de kinderen uit Zeist daar terecht.

De SpeelMeeKar is volgestouwd met attributen voor kinderen tot en met groep acht. In de kar zitten bijvoorbeeld spullen om te lasergamen, te skelteren, krijten of ballen. (Foto: MO)