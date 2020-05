Bibliotheek is weer open

Zeist - Goed nieuws voor de bibliotheekleden. Bibliotheek Idea Zeist is vanaf dinsdag 19 mei weer geopend met aangepaste openingstijden en dienstverlening. Zo kan iedereen weer boeken en andere materialen lenen en terugbrengen.

Op woensdag 6 mei kondigde premier Rutte aan dat alle bibliotheken in Nederland open mogen. Bibliotheek Idea heeft de afgelopen week de Bibliotheek zo ingericht, dat het voor bezoekers én medewerkers veilig is om in de bibliotheek te zijn. Voorlopig is de bibliotheek alleen open voor het lenen en terugbrengen van boeken en materialen. Het lenen gebeurt via de zelfservice balies, het terugbrengen kan via de inleverbrievenbus aan de Voorheuvel. De leestafel, werkplekken, koffieautomaat en toiletten zijn tijdelijk buiten gebruik. Vragen stellen bij de balie kan, maar indien mogelijk ontvangt de bibliotheek deze liever per mail of per telefoon (klantcontact@ideacultuur.nl).

Omdat de bibliotheek niet teveel mensen binnen mag laten, kunnen klanten thuis al hun keuze maken en exemplaren reserveren. Zo staan ze al klaar en is elke klant ook maar kort in de bibliotheek aanwezig. De bibliotheek vraagt om zoveel mogelijk alleen te komen. Een volwassene mag met één kind tot en met 12 jaar naar binnen. Kinderen mogen niet alleen naar de bibliotheek.

De komende periode breidt Bibliotheek Idea haar openingstijden en dienstverlening verder uit. Meer informatie over de heropening is te lezen op de website www.ideacultuur.nl/open. Vanaf dinsdag zijn de tijdelijke openingsuren dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur.