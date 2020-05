Veel belangstelling voor 'Zon op Zeist'

Bewoners van de gemeente Zeist kunnen ook dit jaar zonnepanelen aanschaffen via de actie “Zon op Zeist' van Mijn Groene Huis. De belangstelling is groot: sinds 1 april hebben zich al zo'n veertig huishoudens aangemeld.

door Ellis Plokker

Zeist - Ook dit jaar inwoners van de gemeente meedoen aan de collectieve actie Zon op Zeist, die wordt georganiseerd door Mijn Groene Huis. Evenlien Raap, coördinator bij Mijn Groene Huis, vertelt dat de actie sinds 2017 ieder jaar in april start. “We willen het voor bewoners gemakkelijk maken om informatie in te winnen over zonnepanelen en die aan te schaffen. Door deze collectieve actie kunnen we bewoners ondersteunen en ontzorgen.” Mijn Groene Huis selecteert een aanbieder, in dit geval Green Recovery uit Leusden. Zij hebben een collectief aanbod voor zowel platte als schuine daken. In 2019 zijn er in Zeist in totaal 680 zonnepanelen geïnstalleerd.

Raap vertelt dat er eerst iemand van Green Recovery bij bewoners thuis komt kijken voor een advies, zodat zij een goed beeld krijgen van wat het plaatsen van zonnepanelen met zich meebrengt en wat de opbrengst zou kunnen zijn. Raap: “Dat betekent dat ze het soms ook afraden, als bijvoorbeeld de ligging van het dak niet gunstig is en zonnepanelen daardoor te weinig zouden opbrengen.” Ze geven ook advies over hoe kabels door het huis zullen lopen en waar een omvormer zou kunnen komen.

Garantie en burenkorting

Bewoners kunnen hun zonnepanelen kosteloos laten registreren bij de Stichting Garantie Zonne-energie. Raap: “Ze krijgen ook een garantie op de opbrengst. Dat betekent dat wanneer het zonnepanelensysteem de eerste twee jaar minder oplevert dan was voorzien, de bewoners het verschil terugkrijgen.” Raap hoort van bewoners die al zonnepanelen hebben, dat ze die extra check prettig vinden en dat de stichting het ziet als er iets aan de hand is met de zonnepanelen. Bovendien biedt Mijn Groene Huis burenkorting aan. “Als meerdere buren meedoen, bieden wij een huiskamerbijeenkomst aan en we helpen met de communicatie. Buren die samen panelen aanschaffen krijgen een korting die kan oplopen tot 350 euro per bewoner. ”

Mijn Groene Huis is een initiatief van bewoners en wordt ondersteund en gesubsidieerd door de gemeente. Het energiecentrum van Mijn Groene Huis aan de Slotlaan is sinds afgelopen vrijdag weer open voor informatie en advies. De stichting organiseert ieder jaar bijeenkomsten over de aanschaf van zonnepanelen. De afgelopen weken was dat alleen mogelijk via internet. Raap: “Leuk om te zien dat daar veel jonge mensen aan meededen. We gaan zeker door met het organiseren van online bijeenkomsten, maar binnenkort kan het ook weer in het echt. Half juni is er weer een fysieke bijeenkomst.” www.mijngroenehuis.nu/campagnes/zon-op-zeist-actie/