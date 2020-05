'Kijken naar wat we wél konden doen'

“In onze winkels werken 350 vrijwilligers aan het aannemen, sorteren, opknappen en verkopen van gebruikte spullen. Veel van die vrijwilligers komen via de zorg, de RSD en justitie en moesten nu allemaal thuis blijven.'' Aan het woord is Riet Lenting van Kringloop Zeist.

door Inke van den Boogert

Zeist - ''Officieel hoefde de winkel niet dicht, wij zijn ook onderdeel van de vitale infrastructuur. Maar vanwege alle onduidelijkheid en onzekerheid over de veiligheid voor onze medewerkers en bezoekers hebben we de locaties gesloten.

We zijn direct gaan kijken wat we nog wel konden doen. Zo hebben we geholpen op het afvalverwerkingstation bij de extra drukte en dat werd zeer gewaardeerd. En we zijn gaan rondbellen. Naar de Voedselbank bijvoorbeeld, daar hebben we puzzels en spellen aan geleverd. We hebben ook geheugenkoffers met voorwerpen van vroeger en die hebben we actief aangeboden en geleverd bij zorginstellingen, samen met eenvoudige puzzels en spellen.

Verder is alles opgeruimd natuurlijk. Het plantenasiel heeft eindelijk de broodnodige aandacht gekregen en naast het repareren van fietsen en elektra hebben we nu ook ‘Atelier de Vrolijke Kwast’ waar we meubels gaan opknappen.

Financieel is het natuurlijk een ramp, want alle kosten gaan door, maar de inkomsten vanuit de zorg en de winkel zijn weggevallen. De regeling voor het aanvullen van loon is voor ons niet genoeg, we moeten wel open. Sinds 21 april nemen we dan ook weer spullen aan en sinds 28 april is ook de winkel open. Vanzelfsprekend met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen en nog met een beperkte bezetting.

In het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen is een tijd geleden het bedrijf Essity bij ons langs geweest. Zij hebben heel eenvoudig en duidelijk les gegeven in handen wassen en onze mensen hebben dat heel goed begrepen en passen het ook toe. En dat komt nu nog meer van pas dan ooit. Het is trouwens sowieso supergaaf om te zien hoe sterk het sociale netwerk blijft in deze tijd.''

