'Peetvader stamt af van de Bourbons'

Anne Louis Cammenga (58) is een bekende inwoner uit Zeist. Anne Louis zijn grote passies zijn Frankrijk, het Franse volk en de geschiedenis van dit land. Mede daarom heeft hij grote belangstelling voor het Franse koningshuis en meer in het bijzonder voor koningin Marie Antoinette, die in 1793 in Parijs werd onthoofd. Over haar publiceerde hij in 2012 een boek, dat in deze krant werd besproken.

door Maarten Bos

Zeist - Anne Louis werd in 1993 katholiek. Hij ontving in dat jaar zijn Eerste Communie en Vormsel in Amersfoort. Een bijzondere Franse gast daarbij was Charles Louis Edmond de Bourbon, die tegelijk ook peetvader werd van Cammenga. DNA-onderzoek, waaraan De Bourbon zijn zoon Huques zijn medewerking heeft verleend, heeft nu in 2014 uitgewezen dat deze man hetzelfde DNA heeft als de Franse koninklijke familie De Bourbon en dus op een of andere wijze verwant is aan dit koningsgeslacht.

Anne Louis had de Fransman eerder in 1993 ontmoet bij de herdenking van de 200ste sterfdag van Louis XVI in Parijs. Cammenga was namelijk toen al bezig met zijn research voor zijn in 2012 verschenen boek en wilde dus per se bij deze belangrijke historische gelegenheid aanwezig zijn, omdat koning Louis XVI immers de echtgenoot is van koningin Marie Antoinette.

Deze ontmoeting leidde tot een goed contact tussen Cammenga met Charles Louis Edmond de Bourbon, omdat beide heren een grote voorliefde voor de Franse geschiedenis en voor de genealogie van de diverse Franse koninklijke families, die over Frankrijk hebben geregeerd (o.a. Karolingen, Capet, Valois, Bourbon) delen.

Cammenga’s peetvader overleed in 2008, maar Anne Louis volgt nog steeds de verdere ontwikkelingen van diens familie nauwlettend.

Deze familietak van de Bourbons maakt nog steeds aanspraak op de Franse troon, maar voor Anne Louis persoonlijk was dat feit op zich toch absoluut niet de belangrijkste reden om een warm pleitbezorger voor deze familie te worden: “Ik vind namelijk dat deze familie er vóór alles recht op heeft om absolute zekerheid te verkrijgen over hun afstamming. Hoewel onder wetenschappers de meningen over het resultaat van het wetenschappelijk DNA-onderzoek van Dr. Gérard Lucotte in 2014 fors kunnen verschillen, is het tóch van groot belang voor de gemoedsrust van de familie dat dit positieve resultaat er nu uiteindelijk ligt. Geen definitief uitsluitsel hebben over de eigen afkomst is een kwelling voor ieder mens, ongeacht van wie hij of zij ook afstamt".

Anne Louis vertelt tenslotte: "Een deel van de familie van mijn Franse peetvader woonde vroeger in Nederland. Een lid van het geslacht werd in de 20ste eeuw bekend in ons land. Louis de Bourbon werd burgemeester van Oss maar hij was ook dichter, schrijver en verzetsman.

Hij dook onder en werd door de Duitse bezetter bij verstek ter dood veroordeeld. Als oud-directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) heb ik hier heel veel respect voor.''