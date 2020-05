'De onzekerheid is het ergste'

Van de redactie

onze kinderen hebben nu een fantastische speeltuin

Ondernemend in Zeist

"Voor 16 maart zagen we de bezoekersaantallen aan ons indoor speelparadijs hier in Zeist West al afnemen en kwamen er annuleringen voor feestjes. En die bewuste zondagavond kwam het besluit dat alles dicht moest. Begrijpelijk en gezondheid gaat voor alles natuurlijk."

zeist - Maryam en Mark Verspaandonk van JungleGemz hebben een bizarre tijd achter de rug. "We wilden net gaan uitbreiden met lasergaming, mini-golf, een bowlingbaan en een pannenkoekenrestaurantje, toen de coronacrisis uitbrak. Alles is schoongemaakt, daar zijn we langzamerhand wel klaar mee. We hebben hier een grote keuken en mijn vrouw heeft jarenlange restaurantervaring, dus onderzochten we het afhalen en bezorgen van maaltijden. Zo zouden we onze mensen aan de slag kunnen houden en wat omzet genereren. Maar dat valt helaas niet onder onze horecavergunning en de gemeente geeft geen toestemming voor een tijdelijke uitzondering."

Wat kan wel?

"Wat we nu nog doen is vooruit kijken naar de anderhalve-meter-economie. Wat kan er dan misschien wel? Doordat we veel extra parkeergelegenheid hebben gecreëerd zijn we aan het bekijken of we buiten een aantal speeltoestellen neer gaan zetten met een ruim opgezet terras erbij. Maar we moeten echt afwachten tot de concrete regels komen. Ik verwacht zeker niets voor 1 juni."

Nul inkomsten

"Financieel hebben we natuurlijk nul inkomsten; de lasten gaan door. Vanuit de overheid is er de NOW, de tegemoetkoming in loonkosten, maar dat geldt alleen voor het personeel dat in januari in dienst was. En in februari hebben we net drie mensen aangenomen. We willen niemand ontslaan en zullen er alles aan doen om het vol te houden. Maar dat is lastig met de huidige onzekerheid: je hebt geen idee waar je je op kunt richten. Als we weten wanneer we ongeveer weer open mogen en onder welke voorwaarden dan kunnen we aan de slag met plannen en aanpassingen. Onze eigen kinderen hebben intussen een fantastische speeltuin voor hen alleen. Binnen blijven is voor hen geen straf."