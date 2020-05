Iedere week een volle vuilniszak

Wies Oldenkamp ruimt iedere week afval op in de bermen van de Krakelingweg. Foto: Ellis Plokker (Foto: )

Wies Oldenkamp ruimt iedere week afval op in de bermen van de Krakelingweg. Foto: Ellis Plokker (Foto: )

Ellis Plokker

"Mevrouw, ik vind het echt fantastisch dat u dit doet.”

Opgeruimde Zeistenaren

Niet alleen inwoners van Zeist en omgeving, maar ook verenigingen en scholen, kunnen helpen met het opruimen van zwerfafval. De gemeente stelt materiaal ter beschikking, zoals afvalgrijpers, handschoenen en vuilniszakken. Op de website van De Boswerf is op een kaart te zien waar Opgeruimde Zeistenaren al actief zijn met het opruimen van zwerfafval. Wilt u ook meehelpen of zelf een opruimactie organiseren met buurtgenoten? Neem dan contact op met Judith Stoker van de Boswerf. www.boswerf.nl

Zwerfafval is voor veel mensen een grote ergernis. Ook in Zeist en omgeving belandt afval op straat. Gelukkig zijn er bewoners die zich vrijwillig inzetten voor een schone omgeving. Een van deze ‘Opgeruimde Zeistenaren’ is Wies Oldenkamp.

Zeist – Sinds 2018 loopt Wies Oldenkamp iedere zondagochtend langs de Krakelingweg in Zeist-Noord. Met een grijper ruimt ze zwerfafval op. Ze loopt eerst langs het fietspad, op de terugweg maakt ze de middenberm van de weg schoon. Oldenkamp vertelt dat daar de meeste rommel ligt: vooral flessen, blikjes, papier en verpakkingsmaterialen van de fastfoodrestaurants in de buurt. Oldenkamp: “Zo’n 80 procent van de rommel komt uit auto’s, terwijl veel mensen denken dat fietsers het meest weggooien.” Oldenkamp komt soms de gekste dingen tegen, zoals een houten klomp.

Oldenkamp krijgt leuke reacties van voorbijgangers, van zowel fietsers als automobilisten. Ze stoppen zelfs om haar te bedanken voor wat ze doet. Een fietser zei laatst: “Mevrouw, ik vind het echt fantastisch dat u dit doet.” En een vrachtwagenchauffeur, die stopte op de rijbaan, zei dat hij het ‘echt super’ vond en dat hij zich ergert aan zwerfvuil. Ook zijn er mensen die zeggen dat ze het zelf ook willen gaan opruimen. Of ze maken grapjes over het gele hesje dat Oldenkamp draagt bij haar opruimrondje. Aan het begin van de coronacrisis, in maart, kreeg Wies Oldenkamp zelfs nog meer complimenten dan normaal. Maar daar doet ze het niet voor, ze doet het voor zichzelf, omdat ze het belangrijk vindt om te doen.

Oldenkamp loopt haar wekelijkse rondje in weer en wind. Alleen als het heel slecht weer is, verplaatst ze haar opruimactie naar een later tijdstip. Oldenkamp: "Het werk kost niet veel tijd". Oldenkamp doet haar opruimwerk met een grijper en neemt een vuilniszak mee. Iedere week haalt ze een volle vuilniszak op, die ze graag op wielen mee zou willen nemen. Daar ligt nog een vraag aan de gemeente.