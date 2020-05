Historisch station Huis Ter Heide in ere hersteld

Vastgoedondernemer Henk Dissel heeft de renovatie van het station Huis ter Heide bijna voltooid. Afgelopen week gaf hij het station aan de Wegh der Wegen zijn spoor terug.

regio - Het voormalige station Huis ter Heide ligt aan het tracé van de oude spoorlijn Bilthoven-Zeist. Het gebouw deed sinds 1902 dienst als station en sigarenwinkeltje. Het werd in 1941 gesloten, na de Tweede Wereldoorlog weer in gebruik genomen, maar alleen voor goederenvervoer. Van 1943 tot 2015 was in het oude stationsgebouw café-restaurant Spitfire gevestigd. Van de oude spoorlijn is bijna niets meer terug te vinden. Henk Dissel heeft met het terugbrengen van 10 meter spoorlijn een belangrijke stap gezet in het in het oude glorie herstellen van deze markante plek. De komende maand worden de puntjes op de i gezet. Voor zijn station is Henk nog op zoek naar een klassieke stationsklok met de naam Huis Ter Heide erin. Historisch gezien heeft deze klok nooit echt aan de gevel gehangen, maar het had gekund. De ondernemer is ook nog op zoek naar een passende huurder. Dissel doet dit soort opknapbeurten vooral uit liefde voor de omgeving. "Wat ik hier aan geld en energie in heb zitten verdien ik niet snel terug. Maar dat vind ik niet erg. Ik doe het graag."