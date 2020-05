Ze kunnen niet zonder elkaar

Op dit moment samen bezig met een project in Kerckebosch

Adriënne Nijssen

Martijn Schoemaker en Violette van Tienhoven vormen een kunstenaarsduo. De een kan niet zonder de ander en omgekeerd. Ze vullen elkaar aan. In het dagelijks leven zijn ze een echtpaar.

Zeist - “Toen ik acht jaar was wist ik al dat ik kunstenaar wilde worden,” vertelt Violette. “Mijn vader was bronsgieter en is beeldend kunstenaar. Mijn moeder is altijd met boeken bezig en was werkzaam in een boekhandel. Mijn opa was schrijver en dichter. Ik groeide er dus mee op. Ik zat op de Kees Boekeschool en daar kregen we les in veel creatieve vakken zoals tekenen, drama en textiele werkvormen. Daarna ging ik naar de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht (HKU).”

Ook Martijn was al jong in geïnteresseerd in tekenen en schilderen. “Op de lagere school was het mijn voornaamste bezigheid en ook op de middelbare school tekende ik veel. En ik heb door de jaren heen veel graffiti gespoten. Ik rolde hierdoor verder in het kunstenaarschap. Ik kreeg ook opdrachten voor muurschilderingen van bijvoorbeeld restaurants. Ik ging naar de kunstacademie in Den Bosch. Schilderen deed ik altijd naast mijn werk, voornamelijk in de horeca en in de zorg.”

Violette ging werken bij Club Roxy in Amsterdam. "Ik was wekelijks gastvrouw van de club avond ‘Real Audio’. Ik ontwikkelde creatieve concepten en ontwierp flyers. Ik deed ook de boekingen van artiesten en het deurbeleid. Nadat de Roxy afbrandde ben ik naar de Rietveld Academie in Amsterdam gegaan. Ik koos eerst voor autonoom, vanuit jezelf werken, werk voor jezelf maken. Daarna deed ik Theaterdesign en Art-direction waarin ik afstudeerde met een video-installatie. Ik heb acht jaar in de modebranche gewerkt. Collecties gefotografeerd en prints ontworpen voor stoffen.”

Twintig jaar geleden kreeg Martijn de mogelijkheid om een atelier te betrekken. “Ik heb sindsdien altijd veel geschilderd. Ik ontmoette Violette, we deden samen een tentoonstelling bij galerie ‘Laboratorio’ in Utrecht. We kregen een relatie, gingen samenwonen en werden ouders. Negen jaar geleden zijn we met Kunstwerk op Maat begonnen waarmee we mensen de mogelijkheid bieden hun huis of bedrijfsruimte te verfraaien met een kunstwerk of decoratie die volledig naar wens wordt uitgevoerd.”

Vanaf 2016 ging Violette ook helemaal voor de kunst. “Ik maakte video-installaties en nu maak ik ontwerpen voor de muurschilderingen en schilderijen.Ik werk concepten uit voor Kunstwerk op Maat. Ik maak verder vooral ook de foto’s en de onderschilderingen. Martijn schildert daarna het portret.”

Violette geeft op woensdag- en donderdagmiddag les aan kinderen in de Kunstclub Kinder Atelier in Zeist. “Ze krijgen een opdracht met allerlei materialen voor één les of ze werken langere tijd aan een project waar ik ze in begeleid.” Ook Martijn geeft eens in de week les. “Al vier jaar komen amateurschilders naar mijn atelier. Een hele leuke groep geïnspireerde mensen.”

Het afgelopen jaar hadden Martijn en Violette een expositie in hun eigen pand. “Al je werk bij elkaar te zien is heel bijzonder. Het is leuk om dat met je netwerk te delen en nieuwe mensen te ontmoeten en met ze te praten,” zegt Martijn. Violette had eerder exposities in B-art in Den Bosch. Op de website www.govertenpablo.com is Violette haar eigen werk te zien. Martijn toont zijn autonome werk en foto’s op Instagram. Via zijn naam kun je hem daar vinden.

Samen zijn ze nu bezig met een project in de wijk Kerckebosch. Ze kregen van de gemeente de opdracht om het freerunningcircuit te beschilderen. Kijk ook eens op hun website www.kunstwerkopmaat.com