Bescherming bos Amelisweerd wordt breed gedragen

De crowdfundingscampagne om verbreding van de ring Utrecht A12/A27 tegen te gaan, is overweldigend gesteund. Twee dagen na lancering van de campagne is de helft van het bedrag voor juridische bescherming van Amelisweerd opgehaald en na ruim drie weken is de €25.000 behaald.

zeist - De bekende Utrechtse dichter Ingmar Heytze en cabaretier Vincent Bijlo steunen de actie. D66 en GroenLinks hebben Kamervragen gesteld over het plan van de verbreding.

Opnieuw verzetten bewoners van Utrecht zich tegen het controversiële plan om de ring Utrecht A12/A27 te verbreden ten koste van Amelisweerd. Deze snelweg loopt pal langs het natuurgebied Amelisweerd en 800 bomen van het bos moeten gekapt worden voor de verbreding. Dit zijn meer bomen dan bij de aanleg van de A27 in 1982. Om hiertegen in beroep te gaan, is de crowdfundingsactie “A27: de verbreding de boom in/ Geef om Amelisweerd” gelanceerd. De campagne kon vanaf dag één op flinke steun rekenen. Binnen drie weken is het streefbedrag van €25.000 zelfs ruimschoots opgehaald. Ook diverse bekende Nederlanders, waaronder dichter Ingmar Heytze en cabaretier Vincent Bijlo, steunen de campagne en spreken zich uit tegen het plan. Wegens het enorme succes is doneren nog mogelijk tot en met 27 mei; het extra geld wordt gebruikt voor inhoudelijk onderzoek ter ondersteuning van het hoger beroep.

Kamerleden Kröger (Groenlinks) en Schonis (D66) hebben begin mei Kamervragen gesteld naar aanleiding van het rapport van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Kamerleden willen onder andere weten of het plan nog wel actueel is nu er de komende vijf jaar een afname van het wegverkeer door de coronacrisis wordt verwacht. Ook hebben de Kamerleden hun bedenkingen over de effecten van de bouwmethode op het bos, waarvoor volgens het rapport circa 630 duizend kuub beton gebruikt zal moeten worden. De campagne “Bescherm het bos/ Geef om Amelisweerd” is een initiatief van bewoners en betrokkenen in nauwe samenwerking met Kerngroep Ring Utrecht. Zij zetten zich in voor behoud van Amelisweerd en de leefbaarheid in de wijken langs de A27/A12. Kerngroep Ring Utrecht, inmiddels tien jaar actief, gaat opnieuw in beroep tegen de verbreding van de A27.