Niet fysiek, dan via de televisie

Met je hart matinee bij tv-zender ONS

regio - Wat begon als eenmalig spontaan idee wordt nu een vaste serie op tv-zender ONS: Het Met je hart matinee. Vanaf 31 mei elke laatste zondag van de maand presenteert Hella van der Wijst vanuit haar eigen huiskamer van 15.30 tot 17.00 uur een fijn programma met veel muziek, meezingen en koken. Ze maakt beeldverbinding met ouderen in hún huiskamer voor mooie levensgesprekken en muzikant Lars Zebregs speelt verzoeknummers. “Als fysiek contact niet kan, ontmoeten we ouderen via de tv in hun huiskamer,” aldus Hella.

Met je hart

Hella heeft samen met de stichting Met je hart deze alternatieve ‘ontmoeting’ in coronatijd bedacht. In de uitzending heeft ze kleine ontroerende en vrolijke gesprekken met ouderen die op hun manier omgaan met de sociale onthouding en het thuiszitten. Zo zal mevrouw Raessen in het matinee op Eerste Pinksterdag vertellen waarom zij het nummer Op een mooie Pinksterdag heeft aangevraagd. Wordt er verbinding gemaakt met zanger Gerard van Maasakkers en heeft Mgr. De Korte, bisschop van den Bosch een warme Pinksterboodschap voor de ouderen. En zal meneer Haans (90 jaar) vertellen waarom hij het nummer 'She' van Charles Aznavour heeft aangevraagd voor zijn vriendin Angela. ONS is te vinden op kanaal kanaal 50 van ZIGGO en Caiway. Bij KPN, Telfort en XS4ALL op 89.