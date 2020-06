Wortels en sla groeien ook online

Charlotte Verhoeve is in Zeist bekend om haar bedrijf De Moestuin Juf. (Foto: )

Moestuinieren is heel populair geworden. Het is namelijk lokale productie, zonder onnatuurlijke toevoegingen. Voor de schoolgaande jeugd is het heel goed te ervaren dat het moeite kost om voedsel te produceren. Verdere informatie via www.moestuinjuf.nl.

Quizvraag: groeien wortelen en sla alleen in de aarde? Antwoord: nee. Ze doen het ook online prima. Het bewijs wordt geleverd door Charlotte Verhoeve. De Moestuin Juf uit Zeist geeft al sinds 2014 les in moestuinieren aan scholieren. Nu dat even moeilijk ligt, gaat Charlotte digitaal. Ook leuk!

zeist - Charlotte Verhoeve is in Zeist bekend om haar bedrijf De Moestuin Juf, dat sinds 2014 bestaat. Zij geeft via haar onderneming onder meer les in moestuinieren aan scholieren in Zeist. Die lopen dan een seizoen mee. Maar nu staan haar lessen en instructies ook online en zijn dan gratis te volgen. Niet alleen voor de jeugd maar ook voor volwassenen.

"Normaal staan we met de schop in de aarde", lacht Charlotte via de beeldverbinding. "Maar nu volgen we de moestuinles vanaf de bank. Het is een vreemde tijd, deze coronacrisis, dus moet je creatief zijn en oplossingen bedenken voor problemen waar je eigenlijk nooit over hebt nagedacht. Daarom geef ik nu moestuinlessen via op mijn eigen YouTubekanaal."

Op het fleurige kanaal zorgt Charlotte voor voorbeeldplaatjes en een duidelijk verhaal. Ze richt zich daarmee op zowel de beginnende als de gevorderde tuinier. Zij legt verder uit: "Groente uit de eigen tuin is lokaal en biologisch en kan een surplus aan voedingsstoffen bevatten. Ik wijs op het belang van wisselteelt en combinatieteelt. Door afwisseling van het gewas ga je degradatie van de grond tegen. Ik geef aan wat de eetbare delen van een plant zijn en wat op de composthoop kan en wat niet."

Charlotte zorgt dus voor een reeks handvatten voor iedere belangstellende. Een goed idee om de lessen eens op te zoeken. Er zijn namelijk weinig dingen zo leuk als je eigen groente verbouwen. Geen krop sla, komkommer, steel rabarber of tuinkers uit de supermarkt, kan in de verste verte tippen aan die uit je eigen tuin. Dankzij Charlotte kan je dat zelf ontdekken en ervaren. Eet smakelijk!