slotlaan 21

Lente

Door Marcel Leenders

De zondagochtend begint met de geur van verse croissants in de oven en het borrelen van eieren op een laag pitje. Buiten, in de kruin van de boom, dartelen twee duiven om hun nest. En op straat bevechten enkele kraaien elkaar om de inhoud van een open gepikte vuilniszak. Maar voor twee van de kraaien is het blijkbaar ook zondag en tijd voor een eitje, want zodra zij de duiven in het oog krijgen, springen zij op en slaan hun vleugels uit in de richting van het nest. Zich niets aantrekkend van de duiven die angstig hun toevlucht zoeken op hogere takken. Met hun hoornige zwarte snavels pikken de kraaien de schalen van de duiveneitjes stuk en slurpen de warme embryonale lekkernij gulzig naar binnen om even later verlustigd en voldaan weer op te vliegen, de duiven ontzet achterlatend. Als de kraaien eenmaal uit het zicht zijn verdwenen wippen de duiven aarzelend via de takken naar beneden, kijken over de rand in het geschonden nest en dan naar elkaar, alsof ze willen zeggen ‘Tja, zo gaat dat in de natuur.’ Schuren met hun gevederde nekken troostend en liefdevol tegen elkaar, waarna het mannetje het willige vrouwtje beklimt en zij lustig fladderend en balancerend op een tak de liefde bedrijven.