Lucky, een lieve held op sokken

asieldier van de week

zeist - Lucky is een mooie, grote, lieve kater. Hij is cypers met wit van kleur en hij is 7 jaar oud. Hij is in afstand gekomen omdat zijn baasje ging verhuizen naar een appartement en toen kon Lucky opeens niet meer naar buiten terwijl hij dat wel altijd gewend was geweest. Lucky werd toen erg ongelukkig en ging in huis plassen om aan te geven dat het voor hem zo niet meer ging. Gelukkig begreep zijn baasje hem en omdat er aan de woonsituatie niets kon worden veranderd heeft deze besloten om Lucky naar het asiel te brengen zodat hij herplaatst kan worden bij mensen die wél een tuin hebben. Lucky is een held op sokken. Hij vindt alles wat nieuw is heel erg spannend. Toen hij pas bij ons was wilde hij eerst niets met ons te maken hebben. Hij ging blazen als we bij hem in de buurt kwamen. Nou zijn wij gelukkig niet zo vlug onder de indruk van wat geblaas en na een aantal dagen konden we hem al voorzichtig aaien. Dit vond hij toch wel erg fijn en hij begon ons zelfs te begroeten als we het verblijf in kwamen. Wij zijn dus, ook voor deze bewoner van ons asiel, op zoek naar een nieuw thuis met in ieder geval een lekkere tuin.

Rasgroep: katten. Ras: Europese Korthaar. Geslacht: kater. Leeftijd: 7 jaar. Kan met honden: Nee.Kan met katten: Nee. Kan bij kleine kinderen: Nee. Kan bij grote kinderen: Ja. Kan in een flat: Nee. Kan in een tuin: Ja.

Telefoon: 0343-491231.

Bezoek alleen op afspraak.