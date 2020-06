launch your future geeft jongeren een zetje in de rug

Als jongeren dit lezen of horen en denken dat zou ik ook willen, dan kunnen ze zich aanmelden bij Karla de Paauw door een email te sturen naar info@vrijwilligerscentralezeist o.v.v.Launch Your Future met je naam en telefoonnummer. Deelname is gratis.

Meedoen aan dit project?

Adriënne Nijssen

Een project voor jongeren die een extra zetje nodig hebben

“Momenteel proberen we zoveel mogelijk mensen, die zich aanmelden via de website van ‘Coronahelpers’ om vrijwillig iets voor een ander te doen, te koppelen aan een vraag , zoals boodschappen doen, de hond uitlaten of een andere klus,” zegt Karla de Paauw, Coördinator maatschappelijke stage en coördinator ‘Launch Your Future’ bij de Vrijwilligerscentrale Zeist. “Dit doen wij door ze te koppelen aan de sociaal werkers in de wijk. Zij weten precies welke hulpvragen er zijn. Ook andere initiatieven die opgezet zijn, worden door de Vrijwilligerscentrale gesupporterd.”

Zeist - Heel na aan haar hart ligt het project ‘Launch Your Future’, letterlijk vertaald, lanceer je toekomst. “Het is een maatschappelijk diensttijdproject, een samenwerking met het KunstenHuis, Cultuur Zeist, Slotstad RTV, het Beauforthuis en de gemeente Zeist. Een project dat bedoeld is voor jongeren die een extra zetje nodig hebben, even niet meer weten hoe ze verder moeten. Helaas ligt dit project al sinds maart jl. stil, maar in juli gaan we weer van start in het KunstenHuis,’ zegt Karla enthousiast. “En na de zomervakantie start er weer een groep. Ook jongeren buiten Zeist en de randgemeenten zijn welkom.” In principe loopt dit project tot maart 2021. “Ik heb ons nu al aangemeld voor een vervolgtraject,” zegt Karla. “Dan moeten we wel uitbreiden naar andere plaatsen. Zoals bijvoorbeeld Amersfoort en Utrecht.

Uiteraard zijn alle bijeenkomsten veilig met anderhalve meter afstand.

“We hebben een korte instructie gemaakt voor organisaties die weer willen starten met vrijwilligers. Dit is natuurlijk gebaseerd op de landelijke richtlijnen vanuit het RIVM. We delen dit in onze nieuwsbrief naar organisaties waar we bijvoorbeeld ook tips geven over hoe je nieuwe vrijwilligers aan je kunt binden in deze corona tijd.

Maatschappelijke stages liggen nu helemaal stil. “Dat wil ik weer gaan opstarten als het mogelijk is,” zegt Karla. Daarvoor moeten we wel kijken wat mogelijk is bij de scholen als bij de organisaties.”

Daarnaast ondersteunt Karla initiatieven van de Vrijwilligerscentrale zoals de Vrijwilligersmarkt en de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar”. “Ook daar denken we nu al over na. Gaan we dat doen? Hebben organisaties er behoefte aan? Moet het in een andere vorm? Kortom, er is genoeg werk om ons als Vrijwilligerscentrale mee bezig te houden.”