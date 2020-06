Fysieke uitdaging verbindt leden

Ellis Plokker

'Ik ben trots op onze groep vrijwilligers'

Voetbalverenigingen in Bunnik en Zeist

Kinderen van 4 tot 6 jaar kunnen bij Saestum kennismaken met voetbal bij de mini’s. Op een speelse manier raken ze vertrouwd met de bal én met de sociale vaardigheden die bij voetbal horen. Daarna kunnen ze doorstromen naar de pupillenteams, die wedstrijdjes van zes tegen zes spelen. Saestum heeft meisjes, jongens en gemengde teams voor de jeugd en dames- en herenteams voor volwassenen. Het eerste vrouwenteam van Saestum speelt hoog in de landelijke competitie. saestum.nl

Bestuurslid Gitta Kraan van voetbalvereniging Saestum organiseerde de afgelopen weken een challenge (uitdaging) voor de leden: doe zoveel mogelijk burpees in een minuut en maak daar een zo origineel mogelijk filmpje van. Dertien teams deden mee aan de ludieke wedstrijd en maakten thuis een filmpje met deze pittige fitness-oefening.

Zeist – Gitta Kraan bedacht samen met een herenteam de burpee-challenge, om het gevoel van verbinding in de vereniging tijdens de coronatijd vast te houden. Een burpee is een oefening waarbij iemand door de knieën gaat, met een sprong zijn of haar voeten naar achteren brengt en vervolgens met een sprong weer rechtop gaat staan waarbij hij of zij eindigt met de armen in de lucht. De oefening is bedacht door de Amerikaanse bewegingswetenschapper Burpee. Gitta Kraan vertelt dat al dertien teams meededen: De winnaar, een speler uit het eerste herenteam, haalde maar liefst 36 burpees in een minuut. Er was ook een prijs voor het origineelste filmpje. Kraan: “Het was heel leuk om de originaliteit van de filmpjes te zien. Iedereen gaf een eigen draai aan de uitdaging. De challenge zorgde voor een gevoel van ‘Samen Saestum’ in coronatijd."

Voor Kraan en andere bestuursleden van Saestum is opstarten van de trainingen na weken van stilte nu de nieuwe uitdaging. Sinds begin mei mogen kinderen en jongeren tot 18 jaar weer buiten op het veld trainen en sinds drie weken kunnen leden vanaf 18 jaar ook weer trainen. Met zo’n 600 leden verdeeld over 37 teams is Saestum een grote voetbalvereniging. De club organiseert naast voetbal veel andere activiteiten, zoals carnaval en andere feesten. Dat viel dit jaar allemaal weg. Voor Kraan en andere vrijwilligers en bestuursleden was dat een uitdaging, want de accommodatie moest gewoon worden onderhouden. In de kantine werden de voorraden gecontroleerd, een deel ging naar de voedselbank. Kraan: “Ik ben trots op onze groep vrijwilligers, zij zorgen ervoor dat alles goed geregeld is.”