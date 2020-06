SHOT–Padelbanen door Nederlandse top ingewijd

zeist - Op SHOT zijn de nieuwe padelbanen ingewijd door Nederlandse padel top, waaronder Bram Meijer en Uriël Maarsen. Zij spelen in de World Padel Tour en hebben laten zien hoe mooi en uitdagend padel kan zijn. Sinds april heeft SHOT drie padelbanen. Padel is momenteel de snelst groeiende sport in Nederland. Oorspronkelijk komt deze sport uit Zuid-Amerika en via Spanje verovert het langzaam de rest van Europa. Mooi dat deze sport nu dus ook in Zeist kan worden beoefend. Benieuwd? Kijk op www.shotzeist.nl.