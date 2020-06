'Het wordt niet meer zoals vroeger'

Ingrid Wong





Dit verhaal kwam tot stand door Ondernemend in Zeist

“Half maart stond heel Nederland stil en daarmee ook onze elektrische deelauto’s. Minder tot geen woon-werkverkeer, sport of familiebezoek zorgde voor 70% minder ritten. De eerste actie was zorgen dat de auto’s veilig gebruikt kunnen worden en dat communiceren met de gebruikers."

zeist - Dat zegt Arnout van Dijk. "In elke auto liggen schoonmaakdoekjes zodat voor en na elke rit alle contactpunten als stuur, bedieningsknoppen en handgrepen gereinigd kunnen worden. Minstens zo belangrijk was het regelen van de financiën: onze gebruikers betalen maandelijks een vast abonnement maar de uren en kilometers worden achteraf gefactureerd. Als de auto’s stil staan blijven de kosten voor ons praktisch hetzelfde terwijl er minder binnenkomt. We zijn in gesprek gegaan met de financiers en hebben daarmee afspraken kunnen maken over uitstel van betaling. Ook hebben we de cashflow verlicht door deelnemers te vragen vooraf uren en kilometers in te kopen."

Toekomst

"Het wordt nooit meer als vroeger en dat is maar goed. Dit is een kans voor een duurzaam initiatief als het onze. Hoeveel mensen realiseren zich straks dat ze hun auto veel minder nodig hebben dan ze dachten? Thuiswerken wordt veel gewoner, de eigen auto zal meer stilstaan en het openbaar vervoer is in de anderhalve-meter-economie voorlopig minder aantrekkelijk. Met ons netwerk van elektrische deelauto’s zijn we een aantrekkelijk alternatief en ontlasten we ook het ov. Binnenkort starten we een proef met een elektrische deelscooter: ideaal voor wie naar Utrecht moet en makkelijk wil parkeren. Verder gaan we door met de plannen die we al hadden; instructies voor deelnemers doen we vooral met een kort filmpje en mensen kunnen na een korte uitleg zonder ons een proefrit maken. Organisatorisch willen we sneller naar een coöperatie. We zoeken nog naar de precieze vorm en mogelijkheden maar het idee is dat je als leden mee kan beslissen en eventueel ook kan meefinancieren. Dan is dit duurzame vervoersproject echt van ons samen.”