Zonnebloemdeelnemers voor het eerst weer bijeen: 'Wat hebben die zangeressen mooie stemmen'.

Op 1 juni, 2e Pinksterdag, heeft de Zonnebloem Zeist ervoor gezorgd dat zo'n 25 van haar deelnemers voor het eerst sinds maanden weer bijeen waren. De afdeling had muziekuitvoeringen geregeld van Marsemijn and Friends. Deze zanggroep trad op 2 verschillende locaties tot drie keer toe op. Daardoor kon een behoorlijk aantal Zonnebloemgasten de concerten bijwonen terwijl toch de beperkende maatregelen rond corona konden worden gerespecteerd. Twee van de optredens vonden plaats in de tuin van Maria Oord aan de Rozenstraat in Zeist. Het derde was in de Oranjerie in de Choisystraat.

Erg blij

Bij elk optreden waren Zonnebloemvrijwilligers aanwezig die letten op het in acht nemen van de voorgeschreven 1,5 meter afstand regel. Bovendien ontsmetten deze vrijwilligers voor en na het bezoek van de mensen de stoelen die gebruikt werden. De genodigden waren erg blij weer eens onder elkaar te zijn en uit huis weg te zijn. De Zonnebloemgasten woonden alle zelfstandig, bewoners van instellingen konden nog niet worden uitgenodigd. De bezoekers konden dit keer niet door De Zonnebloem worden gehaald en gebracht.

Liedjes uit de jaren 70

Marsemijn and Friends is een zanggezelschap dat bestaat uit zangeressen die zichzelf begeleiden op gitaar. Zij spelen een zeer gevarieerd repertoire. Voor deze gelegenheid lag de nadruk op liedjes uit de jaren 70. Maar ook "17 miljoen mensen" werd gespeeld. De groep is gewend op te treden voor de Zonnebloem en heeft daarnaast in de afgelopen periode regelmatig muziek gemaakt voor bewoners van instellingen. Die concerten werden dan gegeven in de buitenlucht met naleving van de 1,5 meter voorschriften. Marsemijn is vernoemd naar de deelnemende zangeres Marsha Matton. Het muziekgezelschap verplaatst zich met een bus die volgestouwd is met muziekinstrumenten. Op die manier is Marsemijn ook een mobiele muziekschool. Meer informatie is te vinden op: www.marsemijn.nl